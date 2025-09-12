Hamas kertoi perjantaina, että sen pääneuvottelija selvisi Israelin iskusta Qatariin.

YK:n yleiskokous hyväksyi perjantaina niin kutsutun New Yorkin julistuksen kahden valtion mallista.

Ranskan ja Saudi-Arabian johdolla laaditun julistuksen puolesta äänesti 142 maata. Julistusta vastaan äänesti kymmenen maata, mukaan lukien Israel ja Yhdysvallat. 12 maata jätti äänestämättä.

Suomi äänesti julistuksen puolesta.

Julkilausuman tarkoituksena on edistää sodan päättymistä Gazassa ja oikeudenmukaista, rauhanomaista ja kestävää ratkaisua Israelin ja palestiinalaisten konfliktiin kahden valtion mallin avulla.

Julistuksessa tuomitaan sekä äärijärjestö Hamasin lokakuun 2023 terrori-isku että esimerkiksi Israelin hyökkäykset siviilejä vastaan ja nälkään näännyttäminen Gazassa. Siinä vaaditaan muun muassa, että Hamasin täytyy luopua Gazan hallinnasta ja luovuttaa aseensa palestiinalaishallinnolle.

"Askel kohti Israelin miehityksen päättämistä"

Länsirantaa hallitsevan palestiinalaishallinnon varapresidentti Hussein al-Sheikh ylisti YK:n äänestystulosta ja sanoi sen olevan merkittävä askel kohti Israelin miehityksen päättämistä.

Israel puolestaan sanoi torjuvansa julistuksen jyrkästi.

– Päätöslauselma ei edistä rauhanratkaisua, vaan päinvastoin kannustaa Hamasia jatkamaan sotaa, Israelin ulkoministeriön edustaja Oren Marmorstein kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Useat maat ovat ilmoittaneet aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa myöhemmin tässä kuussa. Palestiinan valtion tunnustamista syyskuun kokouksessa ovat puoltaneet muun muassa Ranska ja Kanada sekä Britannia tietyin ehdoin.

Kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS arvioi elokuussa hyväksymässään päätöslauselmassa, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa. YK:n erityiskomitea on jo aiemmin arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Hamas-neuvottelija selvisi Israelin iskusta

Hamas ilmoitti perjantaina, että sen Gazan aseleponeuvottelujen pääneuvottelija selvisi Israelin iskusta Qatariin. Hamasin mukaan Khalil al-Hayya jäi eloon ilmaiskuista, jotka kohdistuivat Hamasin tukikohtaan Dohassa aiemmin tällä viikolla.

Hamas ilmoitti lausunnossaan, että al-Hayya osallistui iskussa kuolleiden hautajaisiin. Henkensä menetti viisi Hamasin jäsentä ja qatarilainen vartija. Yksi kuolleista oli al-Hayyan poika.

Hamas ei toimittanut julkisuuteen valokuvaa al-Hayyasta torstain hautajaisista.