Suomen Lähi-idän instituutin johtaja pitää positiivisena sitä, Hamas sanoi kyllä Trumpin rauhansuunnitelmalle, vaikkakin ehdollisesti. Todellisesta rauhasta ollaan kuitenkin vielä kaukana.

Äärijärjestö Hamas kertoi perjantai-iltana, että se on valmis vapauttamaan kaikki panttivangit osana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelmaa Gazan sodan lopettamiseksi. Samalla se kertoi olevansa valmis aloittamaan keskustelut suunnitelman yksityiskohdista välittäjien avustuksella.

Kysyimme asiantuntijalta, onko tämä konkreettinen askel kohti rauhaa vai pelkkää sanahelinää.

Lähi-idän instituutin johtajan Susanne Dahlgrenin mukaan on positiivista se, että Hamas sanoi kyllä, vaikka tämä kyllä-vastaus olikin ehdollinen.

– Hamashan on suostunut näistä 20 rauhansuunnitelman kohdista ainoastaan osaan tässä vaiheessa, mutta tämä tarkoittaa sitä, että rauhan prosessi voisi jatkua. Se on tällä hetkellä tärkeää, hän kertoo MTV Uutisille.

– Jonkinnäköistä valoa nyt tunnelin päässä, kun gazalaiset ovat lopen väsyneitä tähän sotaan ja se pitää saada loppumaan.

Israelinkin pitäisi joustaa

Israel kertoi aiemmin ottavansa askelia rauhansuunnitelman toteuttamiseksi, mutta maan kerrotaan jatkaneen iskujaan Gazaan. Dahlgrenin mukaan Israelinkin olisi tultava jossain määrin vastaan.

– Benjamin Netanjahu on Donald Trumpin edessä myöntynyt tähän suunnitelmaan, mutta kun hän palasi kotiin, hän ilmoitti kotiyleisölle, että hän ei tule ikinä suostumaan Palestiinan valtion perustamiseen ja että Israelin joukot tulee pysymään Gazassa.

– Nyt tilanne on se, että odotetaan, millä tavalla Trump saa Israelin todella noudattamaan tämän rauhansuunnitelman kohtia. Vasta silloin voidaan edetä myöskin sillä puolella.

Todellinen rauha on vielä kaukana

Dahlgren arvioi, että varsinaiseen rauhaan pääsemisessä Israel–Palestiina-kysymyksessä on vielä pitkä matka eikä se ole näköpiirissä.

– Sanoisin, että kun saataisiin edes tulitauko aikaan, olisi se iso asia. Tietenkin myös panttivankien vapauttaminen on tärkeä asia.

Positiivisena asiana Trumpin suunnitelmassa Dahlgren näkee arabi- ja muslimimaiden läsnäolon. Niiden voisi olla mahdollista painastaa osapuolia rauhaan, varsinkin Saudi-Arabian Israelia ja Qatarin sekä Turkin Hamasia.

– Se edistäisi sitä, että ne voisivat lähentyä kannoissa, jotka tällä hetkellä on aika kaukana vielä.