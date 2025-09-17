Israelin asevoimat sanoo iskeneensä eilen yli 150 kohteeseen Gazan kaupungissa. Israel aloitti eilen maaoperaation kaupungissa, joka on Gazan alueen suurin asutuskeskus.
Gazan väestönsuojeluvirasto sanoi keskiviikkoaamuna, että viime yönä Israelin iskuissa on kuollut ainakin 12 palestiinalaista. Israelin asevoimat ilmoitti uutistoimisto AFP:lle tutkivansa raportteja.
Lue myös: Israelin maahyökkäys Gazan valtaamiseksi alkoi – Axios: Trump hyväksyy, kunhan isku on nopea
Israel ilmoitti tänä aamuna avaavansa väliaikaisen reitin, jota pitkin se sallii ihmisten paeta kaupungista. Asevoimien arabiankielinen tiedottaja sanoi, että reitti pysyy avoinna kaksi vuorokautta alkaen keskiviikosta kello 12.
Israelin asevoimat arvioi eilen, että Gazan kaupungissa olisi 2 000–3 000 äärijärjestö Hamasin taistelijaa.
Lue myös: Stubb: Suomi tuomitsee Israelin maahyökkäyksen Gazaan
0:56Israelin puolustusministeri: "Gaza on nyt tulessa."