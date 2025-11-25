Palestiinalaiset äärijärjestöt Islamilainen jihad ja Hamas kertovat palauttavansa Israelille tänään tiistaina yhden panttivangin ruumiin. Ruumis on määrä palauttaa neljältä iltapäivällä Suomen aikaa.
Islamilainen jihad -äärijärjestön edustaja kertoo uutistoimisto AFP:lle löytäneensä maanantaina yhden viimeisistä panttivankien ruumiista Gazan kaistalla. Äärijärjestön AFP:lle nimettömästi puhuneen lähteen mukaan kyseessä on yksi niistä kolmesta ruumiista, joita ei ole vielä palautettu Israeliin.
Lähteen mukaan ruumis löytyi Israelin hallussa olevilta alueilta Gazan kaistan keskiosassa.
Aiemmin tiistaina Israel syytti Islamilaista jihadia siitä, että löytyneen ruumiin palauttamisen viivästyttäminen rikkoo aseleposopimusta.
Israel on muutenkin syyttänyt Hamasia sekä Islamilaista jihadia siitä, että ne panttaisivat ruumiiden palauttamisia. Järjestöjen mukaan ruumiiden löytäminen raunioiden keskeltä on ollut vaikeaa.
Israelin ja Hamasin välinen aselepo perustuu Yhdysvaltain neuvottelemaan sopimukseen, joka vaati myös loppujen panttivankien luovuttamista Gazasta Israeliin. Israelia puolestaan vaadittiin vapauttamaan vangittuja palestiinalaisia.
Kaikki Gazassa vielä elossa olleet panttivangit saatiin luovutettua jo aselevon alkuvaiheessa, mutta kuolleiden panttivankien ruumiiden löytäminen on osoittautunut hitaammaksi prosessiksi raunioiksi pommitetussa Gazassa.