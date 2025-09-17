EU-komissio haluaa luopua Israelin kauppaetuuksista ja sanktioida israelilaisia ministereitä vastauksena Israelin ihmisoikeusrikkomuksiin Gazassa.

Komissio kertoi keskiviikkona esittävänsä Israelin ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen kaupankäyntiä koskevien osien jäädyttämistä. Ne antavat Israelille etuja ja helpotuksia EU:n kanssa käytävään kauppaan.

Kaupankäynti ei siis katkea kokonaan, mutta Israelilta vietäisiin esimerkiksi joitakin tullihelpotuksia. Arviolta tullit kohdistuisivat Israelista tuotaviin tuotteisiin noin 5,8 miljardin arvosta.

Tullit olisivat suuruudeltaan samoja kuin niiden maiden kanssa, joiden kanssa EU:lla ei ole erillistä kauppasopimusta.

– Ehdotamme Israelille myönnettyjen kauppaetujen jäädyttämistä, äärilaidan ministereiden ja väkivaltaisten siirtokuntalaisten asettamista pakotteiden kohteiksi sekä Israelille suunnatun kahdenvälisen tuen keskeyttämistä, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi tiedotteessa.

Sanktioiden kohteena ovat muun muassa kaksi Israelin hallituksen ministeriä, kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben Gvir ja talousministeri Bezalel Smotrich.

Gvir on muun muassa vaatinut Gazan kaistan täydellistä haltuunottoa ja palestiinalaisten pakkosiirtoa, joka on sotarikos.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää EU:n esityksiä Israelin sanktioista tervetulleina. Orpon mukaan hallitus muodostaa niihin näkemyksensä normaalissa EU-kannanmuodostusprosessissa. Hän kommentoi asiaa STT:lle viestitse.

Komission esitykset käsitellään normaalisti hallituksen EU-ministerivaliokunnassa.

Kuva Gazan kaistalta keskiviikkona.AFP / Lehtikuva

Väkivaltaiset siirtokuntalaiset tarkoittavat Israelin siirtokuntalaisia, jotka ovat tehneet väkivaltaisia hyökkäyksiä palestiinalaisia kohtaan.

Kyseessä ovat tähän mennessä voimakkaimmat EU:n esittämät toimet Israelia vastaan.

Syynä tähän ovat paitsi Israelin ihmisoikeusrikkomukset Gazassa myös kansainvälisen oikeuden vastaisten siirtokuntien laajentaminen Länsirannalla. Siirtokuntien kanssa tehtävää kaupan lopettamista komissio ei kuitenkaan esittänyt.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että sopimuksen kauppaosion jäädyttäminen olisi yksi EU:n tehokkaimmista keinoista painostaa Israelia.

Hyväksynnän saanti jäsenmailta voi olla vaikeaa

EU on saanut kasvavaa kritiikkiä siitä, ettei se ole kyennyt puuttumaan Israelin tekemiin ihmisoikeusrikkomuksiin Gazassa. Komission esitystä voikin pitää linjan muutoksena, sillä tähän asti komissio ei ole ollut halukas edistämään Israelin sanktiointia.

EU:n kesällä suorittaman arvioinnin mukaan Israel on rikkonut sen ja EU:n välisen sopimuksen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvää osiota. YK:n valtuuttama riippumaton tutkintakomissio linjasi raportissaan tiistaina, että Israel syyllistyy kansanmurhaan palestiinalaisväestöä kohtaan Gazassa.

Ehdotukset on vielä hyväksyttävä jäsenmaissa. Pakotteet vaativat yksimielisen hyväksynnän ja kaupankäyntiä koskevat osiot jäsenmaiden määräenemmistön.

Enemmistön saaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, sillä EU:n jäsenmaissa on yhä monia Israelin ystäviä – muun muassa Saksa, Unkari, Itävalta ja Italia, jotka tuskin lämpenevät ehdotukselle.

Saksassa von der Leyenin linjaus on kohdannut jo sisäistä vastustusta osalta valtapuolue kristillisdemokraattien jäsenistä.

Myös Suomessa Israel ja Palestiinan tunnustaminen on jakanut hallitusta.

EU Israelin suurin kauppakumppani

Asiantuntijat ovat aiemmin arvioineet, että nimenomaan kaupankäyntiä koskevan osion jäädytys olisi yksi EU:n tehokkaimmista keinoista Israelin painostamiseen. EU on Israelin suurin kauppakumppani, mutta Israel vasta EU:n 31. suurin.

EU:n ja Israelin välisen kaupankäynnin arvo oli kokonaisuudessaan viime vuonna reilut 42,6 miljardia.

Uutista päivitetty kello 15.58 Orpon lausunnolla.