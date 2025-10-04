Professori Hannu Juusolan mukaan äärijärjestö Hamasin lupaus Israelin panttivankien vapauttamisesta on merkittävä käänne kaksi vuotta jatkuneessa Gazan sodassa.

Äärijärjestö Hamas sanoo olevansa valmis vapauttamaan kaikki panttivangit osana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelmaa Gazan sodan lopettamiseksi.

Järjestön mukaan se tosin tarvitsee vapauttamiseen enemmän kuin 72 tuntia aikaa.

Miten merkittävästä käänteestä Gazan konfliktissa on nyt kysymys?

– Kyllä käänne on merkittävä, sitä ei voi väheksyä. Tuho on siellä niin kauhea, Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola kommentoi MTV:n Seitsemän uutisissa.

–Jos päästään edes siihen tilanteeseen, jossa väkivalta loppuu ja panttivangit vapautuvat, se on jo valtavan arvokas asia.

Hamasillakin on ehtoja asiassa. He eivät esimerkiksi halua, että heidät riisutaan aseista. Millaista neuvotteluvaraa Hamasilla on tässä tilanteessa?

– Kaikkinensa Hamasin asema on neuvottelumahdollisuuksien puolesta paljon heikompi kuin Israelin. Mutta kyllä heillä on jotain mahdollisuuksia siinä mielesä, että alkuperäinen sopimus on hyvin voimakkaasti Israel-myönteinen ja on selvää, että mukana olevat arabivaltiot pyrkivät varmasti vaikuttamaa tilanteeseen siten, että myös palestiinalaisnäkökulmat otetaan huomioon.

– Lisäksi Trump varmasti haluaa päästä eteenpäin. Siinä tilanteessa hän on ehkä valmis antamaan enemmän mahdollisuuksia.

Trump haluaa olla rauhantekijä. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu taas olisi varmasti valmis myös jatkamaan sotatoimia. Onko Netanjahun tehtävä niin kuin Trump sanoo?

– Nyt näyttää siltä, että Trump on ensimmäisen kerran laittanut Netanjahua koville ihan kunnolla, Juusola kommentoi.

– Uskoisin, että tässä vaiheessa Trumpin ote Netanjahuun pitää ja Netanjahu on valmis etenemään ensimmäisissä vaiheissa, jotka eivät itse asiassa ole hänen kannaltaan niin vaikeita. Mutta mitä pidemmälle mennään, sitä vaikeammaksi se varmasti muodostuu.



Mitä tapahtuu, jos Hamas ei hyväksy Trumpin ehdotuksen kaikkia kohtia? Miten pitkä aika on neuvotella, ja kestääkö Trumpin pinna?

– Vaikea sanoa, mutta nyt on positiivisia merkkejä ilmassa siinä mielessä, että on tullut tietoja siitä, että Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff ja [Trumoin vävy] Jared Kushner ovat matkalla Kairoon. Hamasin edustajat ovat siellä, ja myös Israelin edustajat ovat tulossa sinne.

– Eli tässä on selvästi pyrkimystä päätä eteenpäin, ja kyllä tässä mahdollisuuksia on.