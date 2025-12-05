Egypti, Qatar ja kuusi muuta muslimienemmistöistä maata sanovat olevansa huolissaan Israelin ilmoituksesta avata Rafahin rajanylityspaikka, jotta palestiinalaiset voisivat poistua Gazasta.
Israelin armeijan palestiinalaisalueiden siviiliasioita hoitava yksikkö Cogat ilmoitti asiasta äskettäin. Se ei kuitenkaan tarkentanut, voivatko palestiinalaiset halutessaan myös palata Rafahin kautta Gazaan.
Maat ilmaisivat perjantaina yhteislausunnossaan olevansa huolissaan siitä, että tarkoituksena olisi pakkosiirtää Gazan asukkaita Egyptiin. Maat vaativat rajanylityspaikan avaamista molempiin suuntiin.