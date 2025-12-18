Yhdysvallat surmasi neljä ihmistä veneiskussa Tyynellämerellä.
Yhdysvaltain asevoimat kertoi tapahtuneesta viestipalvelu X:ssä Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.
Lausunnon mukaan iskun kohteena oli alus, jota käytettiin huumeiden salakuljetukseen.
Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen tehnyt lukuisia vastaavanlaisia iskuja Karibianmerellä ja Tyynellämerellä. Iskut ovat surmanneet yhteensä satakunta ihmistä.
Yhdysvallat ei ole julkistanut tarkempia todisteita surmaamiensa ihmisten yhteyksistä huumeiden salakuljetukseen. Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltojen veneiskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.
Yhdysvallat on lisäksi sijoittanut runsaasti sotilaskalustoa Karibialle, ja väitetty huumeiden vastainen sota on kiristänyt jännitteitä alueella. Trump on uhkaillut myös aloittavansa iskut Venezuelan maaperälle.