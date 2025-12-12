Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

– He kaappasivat aluksen miehistön, varastivat aluksen ja aloittivat uuden aikakauden, rikollisen merirosvouksen aikakauden Karibialla, Maduro sanoi.

Maduro tuomitsi torstaina aluksen takavarikoinnin. Venezuelalaisjohtaja kutsui tapahtunutta merirosvoukseksi ja sanoi sen kiristävän entisestään jännitteitä Yhdysvaltojen ja Venezuelan välillä.

Venezuela syytti jo keskiviikkona Yhdysvaltoja varkaudesta ja kutsui tapahtunutta kansainväliseksi merirosvoukseksi.

Yhdysvallat ilmoitti uusista pakotteista

Torstaina Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi, että tankkeri viedään yhdysvaltalaiseen satamaan. Hän sanoi lisäksi, että Yhdysvallat aikoo takavarikoida aluksella olevan öljyn.

Oikeusministeri Pam Bondin julkaisemalla videolla näkyy, kuinka Yhdysvaltain joukot laskeutuivat helikopterista tankkerin kannelle ja menivät laivan komentosillalle aseet esillä. Bondin mukaan tankkeri oli osa "laitonta öljynkuljetusverkostoa".

Putin ilmaisi tukensa Madurolle

Väitetty huumeiden vastainen sota on kiristänyt jännitteitä Karibian alueella, ja Trump on uhkaillut aloittavansa iskut Venezuelan maaperälle. Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen iskenyt Karibianmerellä ja Tyynellämerellä useisiin aluksiin, joita Yhdysvaltain hallinto sanoo käytetyn huumeiden salakuljettamiseen. Yhdysvallat on surmannut iskuillaan useita kymmeniä ihmisiä.