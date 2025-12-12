Maduron mukaan Venezuela tulee turvaamaan kaikki aluksensa taatakseen öljynsä vapaan kaupan maailmanlaajuisesti.
Venezuela syytti jo keskiviikkona Yhdysvaltoja varkaudesta ja kutsui tapahtunutta kansainväliseksi merirosvoukseksi.
Yhdysvallat ilmoitti uusista pakotteista
Torstaina Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi, että tankkeri viedään yhdysvaltalaiseen satamaan. Hän sanoi lisäksi, että Yhdysvallat aikoo takavarikoida aluksella olevan öljyn.
Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem sanoi puolestaan torstaina, että takavarikointi oli Venezuelan hallintoa vastaan kohdistettu toimi. Noem syytti Maduron hallinnon salakuljettavan huumeita Yhdysvaltoihin.
Oikeusministeri Pam Bondin julkaisemalla videolla näkyy, kuinka Yhdysvaltain joukot laskeutuivat helikopterista tankkerin kannelle ja menivät laivan komentosillalle aseet esillä. Bondin mukaan tankkeri oli osa "laitonta öljynkuljetusverkostoa".
Yhdysvallat ilmoitti lisäksi torstaina asettaneensa pakotteita Maduron kolmelle sukulaiselle sekä kuudelle yritykselle, jotka kuljettavat venezuelalaista öljyä.
Putin ilmaisi tukensa Madurolle
Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan ilmaisi torstaina puhelimitse tukensa liittolaiselleen Madurolle.
Väitetty huumeiden vastainen sota on kiristänyt jännitteitä Karibian alueella, ja Trump on uhkaillut aloittavansa iskut Venezuelan maaperälle. Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen iskenyt Karibianmerellä ja Tyynellämerellä useisiin aluksiin, joita Yhdysvaltain hallinto sanoo käytetyn huumeiden salakuljettamiseen. Yhdysvallat on surmannut iskuillaan useita kymmeniä ihmisiä.
Trumpin hallinto on rinnastanut huumekartellit terroristijärjestöihin, joita vastaan voidaan käyttää sotatoimia. Oikeusasiantuntijoiden mukaan tämä perustelu on hutera.
Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain veneiskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Vaikka Yhdysvaltain salakuljetusväitteet pitäisivät paikkansa, tulisi huumerikollisille yhtä lailla tarjota mahdollisuus oikeudenkäyntiin.