Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat iski perjantaina kansainvälisillä vesillä alukseen, jolla hänen mukaansa salakuljetettiin huumeita Yhdysvaltoihin. Trumpin mukaan iskussa kuoli kolme aluksella ollutta miestä.
Trump ei tarkentanut, oliko Yhdysvallat yhdistänyt iskun kohteena olleen aluksen Venezuelaan.
Trump kertoi antamastaan määräyksestä Truth social -alustallaan, ja julkaisi samalla videon iskusta. Videolla näkyy, kuinka nopeaa vauhtia etenevä pikavene tuhoutuu voimakkaan räjähdyksen saattelemana.
Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat on tehnyt Karibianmerellä ainakin kaksi iskua aluksiin, joissa väitetysti salakuljetettiin huumeita. Kyseisten iskujen yhteydessä Trump sanoi, että salakuljettajat olivat Venezuelasta tai toimivat venezuelalaisen Tren de Aragua -huumekartellin alaisuudessa.
Yhdysvaltojen iskuissa väitettyihin huumesalakuljettajien aluksiin on kuollut tässä kuussa ainakin 17 ihmistä.
Venezuela vaatii YK:n turvallisuusneuvostoa puuttumaan Yhdysvaltojen toimiin Karibialla. Maan puolustusministerin Vladimir Padrino Lopezin mukaan Yhdysvallat käy julistamatonta sotaa.