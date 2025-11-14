Yhdysvallat aloittaa uuden sotilasoperaation "narkoterroristien" poistamiseksi.

Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth kertoi paikallista aikaa torstaina viestipalvelu X:ssä, että Yhdysvallat aloittaa uuden sotilaallisen operaation Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla.

Hegseth sanoi Southern Spear -nimisen operaation tarkoituksena olevan poistaa "narkoterroristeja" läntiseltä pallonpuoliskolta ja turvata Yhdysvaltoja sen kansalaisia tappavilta huumausaineilta.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ei ole avannut Hegsethin sanomisia. Vielä ei ole kerrottu, mitä operaatio tarkalleen pitää sisällään tai mihin se kohdistuu. Epäselvää on myös se, onko tiedossa lisää toimenpiteitä nykyisten lisäksi.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on syksyn aikana kohdistanut epäiltyihin huumerikollisiin Tyynellämerellä ja Karibianmerellä iskuja, joita Yhdysvallat on tyypillisesti aiemmin kohdistanut vain vihollistaistelijoihin sodissa. Yhdysvallat väittää iskujen kohteina olevien ihmisten olevan huumeiden salakuljettajia, mutta se ei ole esittänyt tästä todisteita julkisuudessa.

Yhdysvallat on kertonut tähän mennessä kohdistaneensa iskuja noin 20 alukseen ja iskuissa kuolleen yli 75 ihmistä.

