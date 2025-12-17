Harvardin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ruumishuoneesta paljastui rikosvyyhti, jossa entinen johtaja myi tutkimukseen lahjoitettuja ruumiinosia eteenpäin vuosien ajan. Nyt mies on tuomittu pitkään vankeusrangaistukseen.

Harvardin lääketieteellisen tiedekunnan entinen ruumishuoneen johtaja Cedric Lodge on tuomittu kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen ruumiinosien varastamisesta ja myymisestä.

Oikeusministeriön mukaan Lodge kaupitteli tieteelliseen tutkimukseen lahjoitettuja ihmisjäänteitä vuosina 2018–2020. Asiasta uutisoi muun muassa CBS News.

Lodge vei ruumiinosia luvatta työpaikaltaan ja kuljetti niitä yhdessä vaimonsa kanssa koteihinsa ja muihin paikkoihin useissa osavaltioissa ennen niiden myymistä eteenpäin. Varastettuihin jäänteisiin kuului muun muassa sisäelimiä, aivoja, käsiä ja kasvoja. Harvard erotti Lodgen tehtävistään vuonna 2023.

Myös Lodgen vaimo Denise Lodge on tuomittu vuoden vankeuteen. Oikeusministeriön mukaan osa ruumiinosista myytiin edelleen voitolla, ja useita ostajia on jo tuomittu tai he odottavat vielä tuomiota.