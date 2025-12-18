Ukrainan rauhankeskusteluiden seuraavat käänteet saatetaan kuulla Miamista.
Yhdysvaltain ja Venäjän edustajien on määrä keskustella Ukrainan sodasta viikonloppuna Floridan Miamissa. Asiasta kertovat nimettömät lähteet Politicolle.
Lehden lähteen mukaan Venäjän delegaatioon kuuluu maan valtiollisen sijoitusrahaston johtaja Kirill Dmitrijev. Yhdysvaltoja tapaamisessa edustavat erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner.
Ukrainan neuvottelijan Rustem Umjerovin on määrä tavata Politicon lähteen mukaan Yhdysvaltain edustajia ennen viikonlopun tapaamista, mutta suunnitelmat saattavat vielä muuttua.
Eurooppalaisjohtajat ja Yhdysvaltain edustajat kokoontuivat sunnuntaina ja maanantaina Saksaan Berliiniin keskustelemaan rauhasta Ukrainaan. Venäjä on sanonut odottavansa Yhdysvalloilta tietoja neuvottelujen tuloksista.
Politicon mukaan Yhdysvallat aikoo esitellä tuoreimpien keskustelujen tuloksia Venäjän edustajille, jos tapaaminen järjestetään.
Venäjä on pysynyt vaatimuksissaan
Joukko Euroopan johtajia julkaisi maanantaina julkilausuman, jonka mukaan Yhdysvaltojen ja Euroopan johtajat sitoutuvat tekemään yhteistyötä tarjotakseen Ukrainalle vahvat turvatakuut. Julkilausumaan osallistunut presidentti Alexander Stubb sanoi maanantaina, että rauha Ukrainassa on lähempänä kuin aiemmin.
Politicolle puhuneen eurooppalaisen virkamieslähteen mukaan turvatakuisiin osallistuvien maiden joukot vastaisivat todennäköisesti lentokalustosta ja lennokeista, jotka valvovat rintamalinjaa. Osa joukoista sijoitettaisiin Ukrainan länsiosaan auttamaan Ukrainan asevoimien jälleenrakentamisessa.
Venäjä ei ole perääntynyt vaatimuksissaan sodan päättämiseksi. Keskiviikkona Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi olevansa varma, että maa saavuttaa tavoitteensa ja saa vallattua haluamansa alueet Ukrainalta sotilaallisin keinoin.
Myös Yhdysvaltain rauhanneuvottelijat haluavat edelleen Ukrainan luovuttavan Donbasin alueen Venäjälle ehtona rauhasta. Venäjä on vaatinut itselleen Donetskin, Luhanskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin alueita, jotka se on osittain miehittänyt.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi arvioi keskiviikkoiltana puheessaan, että Venäjä valmistautuu jatkamaan hyökkäyssotaansa Ukrainassa myös ensi vuonna.
