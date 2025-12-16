Isku tehtiin puolustusministerin määräyksestä.
Yhdysvallat on surmannut kahdeksan ihmistä veneiskussa Tyynellämerellä. Yhdysvaltain asevoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä varhain tiistaina Suomen aikaa.
Lausunnon mukaan iskun kohteena oli kolme alusta.
Asevoimat sanoo, että aluksia käytettiin huumeiden salakuljetukseen. Asevoimien mukaan isku tehtiin puolustusministeri Pete Hegsethin määräyksestä.
Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen iskenyt Karibianmerellä ja Tyynellämerellä useisiin aluksiin, joita Yhdysvaltain hallinto sanoo käytetyn huumeiden salakuljettamiseen.
Iskut ovat tuhonneet yli 20 alusta ja yhteensä yli 90 ihmistä on saanut surmansa.
Yhdysvallat ei ole julkistanut tarkempia todisteita surmaamiensa ihmisten yhteyksistä huumeiden salakuljetukseen.
Presidentti Donald Trumpin hallinto on rinnastanut huumekartellit terroristijärjestöihin, joita vastaan voidaan käyttää sotatoimia. Oikeusasiantuntijoiden mukaan tämä perustelu on hutera.
Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain veneiskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Vaikka Yhdysvaltain salakuljetusväitteet pitäisivät paikkansa, tulisi huumerikollisille yhtä lailla tarjota mahdollisuus oikeudenkäyntiin.
Yhdysvallat on viime kuukausina siirtänyt Karibianmerelle mittavan määrän sotilaskalustoa ja joukkoja väitetyn huumekartellien vastaisen sodan varjolla.
Yhdysvallat on keskittänyt syksyn mittaan Karibianmerelle niin paljon sotavoimaa, ettei vastaavaa ole nähty sitten Kuuban ohjuskriisin 1960-luvulla.
Väitetty huumeiden vastainen sota on kiristänyt jännitteitä Karibian alueella, ja Trump on uhkaillut aloittavansa iskut Venezuelan maaperälle.
Venezuelan presidentin Nicolas Maduron mukaan Yhdysvaltain tavoitteena on syrjäyttää hänet ja ottaa haltuun Venezuelan öljyvarannot.