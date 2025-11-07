Toimien taustalla on presidentti Donald Trumpin päätös julistaa huumekartellit terroristijärjestöiksi.
Yhdysvallat kertoi iskeneensä jälleen torstaina Karibianmerellä veneeseen, jota käytettiin väitetysti huumeiden salakuljettamiseen. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan iskussa kuoli kolme ihmistä.
Toimien taustalla on presidentti Donald Trumpin päätös julistaa huumekartellit terroristijärjestöiksi. Yhdysvallat on tehnyt iskuja lähes 20 alukseen, joita se on syyttänyt käytettävän huumeiden salakuljetukseen. Yhdysvaltojen kertomien tietojen mukaan iskuissa on kuollut yhteensä 70 ihmistä.
Yhdysvallat ei ole esittänyt konkreettisia todisteita siitä, että iskujen kohteet olisivat olleet kytköksissä huumekauppaan.
YK on kehottanut Yhdysvaltoja lopettamaan iskut. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan iskuissa kuolleet ihmiset on surmattu olosuhteissa, joille ei löydy kansainvälisen oikeuden mukaista oikeutusta.