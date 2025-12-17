



Trump määräsi saarron pakotteiden alaisille öljytankkereille Venezuelassa Trump syyttää lisäksi Venezuelan varastaneen Yhdysvalloilta muun muassa öljyä ja maata. Kuvassa oleva öljytankkeri ei liity uutiseen. KUVAT: AOP, KUVANKÄSITTELY: MTV. Julkaistu 16 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Yhdysvallat on keskittänyt syksyn mittaan Karibianmerelle niin paljon sotavoimaa, ettei vastaavaa ole nähty sitten Kuuban ohjuskriisin 1960-luvulla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt saarron pakotteiden alaisille öljytankkereille, jotka matkaavat Venezuelaan tai lähtevät sieltä. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä. Lue myös: Venezuela Trumpin öljytankkerisaarrosta: Järjenvastaista Trump syyttää lisäksi Venezuelan varastaneen Yhdysvalloilta muun muassa öljyä ja maata, mutta ei avaa syytöksiään tämän tarkemmin. Hän uhkaa kasvattaa Venezuelan ympäröivän laivaston kokoa, jos maa ei palauta tätä väitetysti anastettua varallisuutta. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli ilmoittanut takavarikoineensa öljytankkerin Venezuelan rannikon edustalla. Tapauksen seurauksena Venezuela on syyttänyt Yhdysvaltoja merirosvouksesta. Yhdysvallat ilmoitti tämän jälkeen asettavansa pakotteita useille muille aluksille.





Yhdysvallat on jo asettanut pakotteita Venezuelan öljyntuotannolle, mutta öljynviennin estäminen voisi mahdollisesti lamauttaa maan jo ennestään vaikeuksissa olevan talouden.

Trump: Maduron hallinto on terroristijärjestö

Tuoreessa päivityksessään Trump antaa lisäksi ymmärtää, että Yhdysvallat olisi julistanut Venezuelan presidentin Nicolas Maduron hallinnon ulkomaiseksi terroristijärjestöksi.

– Laiton Maduron hallinto käyttää varastettujen öljykenttien öljyä rahoittaakseen itseään, huumeterrorismia, ihmiskauppaa, murhia ja kidnappauksia. Venezuelan hallinto on nimetty ulkomaiseksi terroristijärjestöksi omaisuutemme varastamisesta ja monista muista syistä, kuten terrorismista, huumeiden salakuljetuksesta ja ihmiskaupasta, Trump sanoi.

Kommentti viitannee siihen, kuinka Yhdysvallat on nimennyt niin sanotun Cartel de los Soles -huumekartellin terroristijärjestöksi. Yhdysvallat on syyttänyt Maduron ja muiden hänen hallintonsa korkea-arvoisten jäsenten johtavan Cartel de los Solesia.

Monien asiantuntijoiden mukaan Cartel de los Solesia ei kuitenkaan käytännössä ole olemassa.

Termillä on heidän mukaansa kuvattu ennemmin Venezuelan korruptoitunutta järjestelmää, jossa maan poliittinen ja sotilaallinen johto hyötyvät yhteistyöstä huumekartellien kanssa.

Venezuela: Tavoitteena Maduron syrjäyttäminen

Yhdysvallat on siirtänyt Karibianmerelle mittavan määrän sotilaskalustoa väitetyn huumekartellien vastaisen sotansa varjolla.

Yhdysvallat on keskittänyt syksyn mittaan Karibianmerelle niin paljon sotavoimaa, ettei vastaavaa ole nähty sitten Kuuban ohjuskriisin 1960-luvulla.

Väitetty huumeiden vastainen sota on kiristänyt jännitteitä Karibian alueella, ja Trump on uhkaillut aloittavansa iskut Venezuelan maaperälle. Venezuelan presidentti Maduron mukaan Yhdysvaltain tavoitteena on syrjäyttää hänet ja ottaa haltuun Venezuelan öljyvarannot.

Yhdysvallat ja suuri osa kansainvälisestä yhteisöstä ei ole tunnustanut Maduron uudelleenvalintaa presidentiksi vuosina 2018 ja 2024. Kyseisten vaalien on syytetty olleen vilpillisiä.

Yhdysvaltain veneiskut surmanneet kymmeniä

Sotilaallisen läsnäolonsa kasvattamisen lisäksi Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen iskenyt Karibianmerellä ja Tyynellämerellä useisiin aluksiin, joita Yhdysvaltain hallinto sanoo käytetyn huumeiden salakuljettamiseen. Iskut ovat tuhonneet yli 20 alusta ja yhteensä yli 90 ihmistä on saanut surmansa.

Yhdysvallat ei ole julkistanut tarkempia todisteita surmaamiensa ihmisten yhteyksistä huumeiden salakuljetukseen.

Trumpin hallinto on rinnastanut huumekartellit terroristijärjestöihin, joita vastaan voidaan Yhdysvaltain mukaan käyttää sotatoimia. Oikeusasiantuntijoiden mukaan tämä perustelu on hutera.

Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain veneiskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Vaikka Yhdysvaltain salakuljetusväitteet pitäisivät paikkansa, tulisi huumerikollisille yhtä lailla tarjota mahdollisuus oikeudenkäyntiin.