Trump haluaa keventää marihuanan huumeluokitusta – parantaisi pilvibisnestä

Trump saattaa näyttää vihreää valoa vapaammalle marihuanan käytölle Yhdysvalloissa, kertovat yhdysvaltalaismediat.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo ehkä edistää marihuanan luokittelua vähemmän vaaralliseksi huumeeksi Yhdysvalloissa. Näin kertoo Fox Business lainaten The Wall Street Journalia.

Muutos marihuanan luokittelussa vaarallisten aineiden listalla tekisi kannabiksen ostamisesta ja myymisestä helpompaa ja alasta tuottoisamman. Trump myönsi maanantain lehdistötilaisuudessaan tarkastelevansa marihuanan uudelleenluokittelua.

WSJ:n mukaan Trump oli kertonut kiinnostuksestaan lieventää kasvin vaarallisuusluokittelua varainkeruutilaisuudessa, joka järjestettiin aiemmin tässä kuussa presidentin golfklubilla New Jerseyssä.

Kyseisessä tilaisuudessa oli paikalla muun muassa maan suurimpiin kannabisyrityksiin lukeutuvan Trulieven toimitusjohtaja Kim Rivers.

Marihuanamyönteisyys ei ole Yhdysvalloissa uusi asia, sillä ainakin 40 osavaltiota on laillistanut lääkekannabiksen ja 24 osavaltiota marihuanan viihdekäytön.

Lisäksi kongressissa sekä republikaanit että demokraatit ovat tehneet useita lakiesityksiä joko marihuanan luokituksen muuttamiseksi tai sen poistamiseksi kokonaan valvottavien aineiden luettelosta.

Päihdelääkäri sekä Irti Huumeista ry:n puheenjohtaja totesivat Huomenta Suomessa keväällä 2024, että Suomessa kannabiksen laillistaminen ei ainakaan vielä tulisi kysymykseen, sillä se lisäisi sekakäyttöä sekä päihde- ja psykiatrisia ongelmia.

