Yhdysvallat asetti tällä viikolla viisumikiellot entiselle EU-komissaari Thierry Bretonille ja neljälle muulle, jotka ovat pyrkineet edistämään amerikkalaisten teknologiajättien sääntelyä Euroopassa.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio perusteli viisumikieltoa presidentti Donald Trumpin Amerikka ensin -politiikalla.
Teknologiajättien suitsiminen nähdään Yhdysvaltain suvereniteetin loukkauksena ja jopa uhkana amerikkalaisten sananvapaudelle.
EU-komissio antoi joulukuussa Elon Muskin viestipalvelu X:lle yli sadan miljoonan euron sakot EU:n digipalvelusäädöksen (DSA) nojalla.
EU:n mukaan esimerkiksi alustan verifioitujen eli "varmennettujen" tilien merkit johtavat kuluttajia harhaan, koska kuka vain voi ostaa sellaisen.
EU-maat ja Britannia ovat ilmaisseet tyrmistystään viisumikielloista ja puolustaneet toimia, joilla muun muassa vihapuhetta on pyritty siivoamaan sosiaalisen median alustoilta.