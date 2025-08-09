Peukku-läheisten tuska: asekuva omalta lapselta, käyttövälineiden hävittämistä

Tiia Naukkarinen on menettänyt huumeille kolme läheistään. Peukun käytön lisääntyminen vaikeuttaa myös riippuvaisten läheisten elämää.

Huumetilanne Helsingissä on mennyt niin huonoksi, että poliisi piti aiheesta tiedotustilaisuuden eilen Pasilan poliisiasemalla.

Tilannetta on pahentanut etenkin niin kutsutun peukun käytön jyrkkä lisääntyminen Suomessa. THL:n jätevesitutkimuksen mukaan sen käyttö on viime vuosien aikana moninkertaistunut esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Paikalla poliisin tiedostustilaisuudessa oli myös päihdesairaiden läheinen ja Irti huumeista ry:n vapaaehtoinen Tiia Naukkarinen.

– Suomessa on päihderiippuvaisia noin puoli miljoonaa. Ajattelen, että yhden päihderiippuvaisen lähellä on keskimäärin kolme läheistä, joita tämä koskettaa.

"Hätä ja huoli"

Naukkarisella on ollut elämässään kolme läheistä, jotka ovat sairastuneet päihderiippuvuuteen.

Heistä yksi on menehtynyt.

– Itkuillat keittiön pöydän äärellä ovat normaaleja minulle. Hätä ja huoli läheisistä on suunnaton.

– Viestit kuormittavat, mutta samaan aikaan ne helpottavat. He ovat elossa.

Naukkarinen kertoi jo vuosi sitten MTV Uutisille eläneensä päihdesairaan läheisen arkea kymmenen vuoden ajan.

Hän kuvaili kokemaansa hätää suunnattomaksi.

– On se hätä ja huoli, mutta samaan aikaan myös inho ja viha päihteitä kohtaan. Tulee myös vihaa sitä läheistä kohtaan, Naukkarinen kertoi avoimesti.

Naukkarinen onkin useat kerrat siirtänyt omat menonsa ja tarpeensa sivuun auttaakseen päihderiippuvaista läheistään.

– Olen hävittänyt käyttövälineitä läheisteni puolesta, mutta myös löytänyt uusia, joihin en ole koskenut.

Läheiset elävät stigmassa

Naukkarisen mukaan päihdesairaan läheinen kantaa mukanaan stigmaa, häpeän leimaa.

– Mitä muut ajattelevat, jos saavat tietää, että ystäväni, sukulaiseni, kumppanini, lapseni tai vanhempani käyttää huumeita.

Stigmaa pienentääkseen Naukkarinen puhuu omista kokemuksistaan julkisesti.

– Minä en häpeä.

Poliisin tiedotustilaisuutta varten Naukkarinen keräsi päihderiippuvaisten läheisiltä kokemuksia siitä, miten peukun käyttö näkyy heidän elämässään.

Hän sai kymmenittäin kuvia, joissa näkyy peukun aiheuttamat vahingot käyttäjän elimistölle: paiseet jaloissa, infektio nivelissä iv-käytön seurauksena ja kuoliot peukaloissa.

Yksi vertainen lähetti Naukkariselle valokuvan aseesta ja kertoi seuraavasti:

"Asekuvan sain omalta lapseltani tehostamaan minulle, kuinka tosissaan velkojat ovat. Pelkäsin nukkua ja pelkäsin nuorempien lasten puolesta. Pelko ja hätä oman ja lasten hengen puolesta, myös sen päihdesairaan."

Katso koko video: "Peukku" on pahentanut huumetilannetta Helsingissä

56:54 Poliisi piti tiedotustilaisuuden Helsingin huumetilanteesta 8.8.2025.