Valkoisen talon lehdistöpäällikkö saa toisen lapsen.

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Karoline Leavitt ilmoitti perjantaina odottavansa toista lastaan.

Uutiskanava Fox News Digital uutisoi, että uuden tulokkaan on määrä syntyä toukokuussa.

– Sydämeni on täynnä kiitollisuutta Jumalalle äitiyden siunauksesta, jonka todella uskon olevan lähimpänä taivasta maan päällä, Leavitt kertoi Instagram-julkaisussaan.

Leavittillä on puolisonsa Nicholas Riccion kanssa vuonna 2024 syntynyt poika. Leavitt on puhunut avoimesti työn ja äitiyden yhdistämisestä. Edellisen synnytyksen jälkeen, tuore äiti palasi töihin vain neljän päivän jälkeen.

– Mieheni ja minä olemme innoissamme perheemme kasvusta ja odotamme innolla, että näemme pojastamme tulee isoveli, Leavitt jakaa julkaisussaan.

Pariskunta kertoo, että toukokuun tulokas on tyttövauva.

Leavitt kiittää Valkoisen talon Susie Wilesia sekä presidentti Donald Trumpia lapsimyönteisestä työpaikasta.