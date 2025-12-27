Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukraina ei halua lopettaa "konfliktia" rauhanomaisesti.
Venäjän näkemyksen perusteella Ukrainalla ei ole mitään kiirettä lopettaa Ukrainan "konfliktia" rauhanomaisin keinoin. Asiasta kertoo presidentti Vladimir Putin uutistoimisto Interfaxin mukaan.
Venäjän valtiollisen uutistoimiston TASSin mukaan Putin uhkasi Venäjä toteuttavan kaikki "erityisen sotilasoperaation" tavoitteet voimakeinoin, jos Ukraina ei halua ratkaista konfliktia rauhanomaisesti.
Venäjä sanoo vallanneensa kaksi kaupunkia itäisessä Ukrainassa
Venäjän asevoimat sanoo vallanneensa kaksi kaupunkia Ukrainan itäosissa.
Väitetysti valloitettuina ovat Huljaipolen kaupunki Zaporizhzhjan alueella sekä Myrnohradin kaupunki Donetskin alueella.
Myrnohrad sijaitsee lähellä Pokrovskin kaupunkia, jonka Venäjä sanoi vallanneensa kuun alussa. Ukrainan mukaan taistelut kuitenkin jatkuvat.
Väitteet uusista valtauksista tulivat, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on matkalla tapaamaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia. Määrä on keskustella uusimmista rauhansuunnitelmista, joita Venäjä ei ole vielä kommentoinut.