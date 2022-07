Tällä maalaustunnilla inspiraatiota haetaan kannabiksesta – Yhdysvalloissa viihdekäytön laillistaminen etenee nyt vauhdilla

Toisessa kädessä on pensseli, toisessa savuke. Hajusta päätellen kyse ei ole tavallisesta tupakasta.

Joseph opettaa kannabismaalaustunneilla New Yorkin Brooklynissä muutamia kertoja viikossa. Tunneista tuli laillisia viime vuonna, kun osavaltio päätti sallia kannabiksen viihdekäytön.

Tunnin hintaan kuuluvat vain maalaustarvikkeet – kannabis tulee tuoda itse. Myynti viihdekäyttöön ei ole vielä ehtinyt alkaa, sillä New York selvittää parhaillaan, miten luvat myyntiin ja kasvatukseen myönnetään, ja kuinka myyntiä verotetaan.

Lupia ensisijaisesti kannabisrikoksista tuomituille

Lupia pyritään myöntämään ensisijaisesti kannabisrikoksista tuomituille, joiden rikosrekisteri samalla puhdistuu. Syynä on se, että rikostuomioita on eniten annettu vähemmistöille, kuten mustille ja maahanmuuttajille, joten uudella alalla pyritään oikaisemaan sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta.

Aikaisintaan myynti viihdekäyttöön voisi käynnistyä loppuvuodesta. New Yorkin pormestari Eric Adams on ehdottanut, että kaupunki investoisi lähes viisi miljoonaa dollaria kannabisalaan, jonka myynnin ennustetaan nousevan ensimmäisenä vuotena 1,3 miljardiin euroon.

New Jersey ehti ennen New Yorkia

Sen sijaan naapuriosavaltiossa New Jerseyssä myynti viihdekäyttöön alkoi huhtikuussa. Silti New Yorkin puolelta ei ole tullut suurta yleisöryntäystä, koska ainuttakaan myymälää ei sijaitse lähijunaverkoston varrella, eikä kannabistuotteita saa kuljettaa osavaltiosta toiseen.

Silti Elizabethin kaupungissa sijaitsevan Zen Leaf -myymälän päällikkö Emmanuel Nieves arvioi, että huhtikuun jälkeen myynti on kasvanut noin 300 prosenttia. Aiemmin myymälästä sai vain lääkekannabista.

Sisällä odottaa valoisa ja avara myymälä, jota moni saattaisi arvioida myös varsin trendikkääksi. Hyllyjä on vain pari kappaletta, ja niille asetellut purnukat ovat lähinnä koristeita. Lain mukaan myytävät tuotteet eivät saa olla esillä.

Tilaus on tehtävä joko etukäteen verkossa tai kassojen kosketusnäytöillä. Kaupan on kannabiskukinnon lisäksi valmiiksi käärittyjä sätkiä, sähkötupakoita, voiteita ja erilaisia syötäviä kannabiskaramelleja. Selvästi eniten myydään perinteistä kannabiskukintoa, jota New Jerseyn lainsäädännön mukaan saa kerralla ostaa korkeintaan 28 grammaa. Tilauksen valmistuttua myyjä tuo tuotteet takahuoneesta.