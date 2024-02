Saksa laillistaa kannabiksen käytön ja hallussapidon

Laki astuu voimaan huhtikuun alussa. Kannabista on jatkossa laillista hankkia omaan käyttöön säänneltyjen kannabisyhdistysten kautta.

Poliisi sulkenut pössyttelyltä silmänsä

Saksan hallituskoalition mukaan uusi laki edistää kannabiksen vastuuntuntoista käyttöä. Kannabiskauppa on jatkossa tiukasti säädeltyä.

BBC:n mukaan joissain osissa Saksaa, kuten Berliinissä, poliisi on sulkenut jo ennen tätä usein silmänsä tupakoinnilta julkisella paikalla, vaikka kannabiksen hallussapito virkistyskäyttöä varten on ollut laitonta ja siitä on voitu nostaa syyte.