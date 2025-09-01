Wilma Murron kilpakumppania ei ole nähty vuoteen – karmivat lähtökohdat MM-kisoihin

Viime kesänä Pariisissa seiväshypyn olympiakultaa hypännyt Nina Kennedy puolustaa maailmanmestaruuttaan Tokiossa. Olympiafinaalin jälkeen kilpailematta ollut Kennedy on toipunut takareisivammastaan, mutta hänen hyppykuntonsa on suuri kysymysmerkki.

Kennedy kärsi takareiden repeämistä, mikä johti leikkaukseen. Hänen valmistautumisensa kahden viikon kuluttua käynnistyviin MM-kisoihin on jäänyt lyhyeksi.

– Olen harjoitellut vain kuusi viikkoa. Olemme vieneet kroppani äärirajoille vain päästäksemme tähän tilanteeseen, Kennedy sanoi Reutersin mukaan.

– Se on aiheuttanut kipuja muualla, selässä, lihaksissa, joten en voi sanoa, että minulla olisi täysi luotto kehooni. Mutta luotan täysin siihen, että vamma on parantunut.

Kennedy arvioi olevansa 80-prosenttisessa terässä, mutta ei sulkenut täysin pois mahdollisuutta nousta palkintokorokkeelle Tokiossa. Edellisissä MM-kisoissa Budapestissa vuonna 2023 Kennedy jakoi MM-kullan Yhdysvaltojen Katie Moonin kanssa tuloksella 490. Wilma Murto hyppäsi pronssille tuloksella 480.

Reutersin mukaan Kennedy on työskennellyt paljon urheilupsykologin kanssa keskittyäkseen ennen kaikkea paluuprosessiinsa, ei niinkään sen lopputulemaan MM-kisoissa.

– Minulla ei ole oikeutta ajatella, että voin tulla suoraan leikkauksesta ja nousta palkintokorokkeelle, mutta sen haasteen olemme asettaneet. Se innostaa minua, Kennedy sanoi.

– En ole astunut areenalle Pariisin jälkeen. En tiedä tarkkaan, mikä tilanteeni on, Kennedy totesi ja arvioi, että ensimmäisellä yrityksellä ylittetty 480 voisi riittää mitaliin Tokiossa.

Kennedy saapuu Tokioon samankaltaisessa tilanteessa kuin Murto, jonka valmistautuminen MM-kisoihin keskeytyi kesäkuussa polvileikkaukseen. Murto teki paluun kisakentille elokuun puolivälissä, ja on ehtinyt kilpailla vain kahdesti ennen 15. syyskuuta hypättävää Tokion seiväskarsintaa.

Muut suomalaiset naisten seiväskisassa Tokiossa ovat Elina Lampela ja Saga Andersson.