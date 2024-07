Wilma Murrolta dramaattinen päivitys tilanteestaan: "Raskain takaisku"

EM-kisat olivat pettymys, mutta kisoista tuomisina oli juuri se, mitä yritettiin kaikin tavoin välttää. Murron leiristä kerrottiin EM-kisojen jälkeen, että hyppääjän oikeasta takareidestä on löytynyt pieni repeämä. Tiedon jälkeen Murto on pitänyt hiljaiseloa, mutta maanantaina hän julkaisi päivityksen tilanteestaan.

– Tämä on ollut ja on edelleen urani raskain takaisku, jonka olen joutunut kohtaamaan, vaikka olen aikaisemmin ollut loukkaantunut paljon vakavammin. Fyysisesti taistelemme kelloa vastaan ja henkisesti taistelen antaakseni itselleni parhaan mahdollisuuden menestyä tähän mennessä suurimmassa tavoitteessani, Murto kirjoittaa englanniksi.

Vaikka viestin sävy on dramaattinen, pystyy siitä aistimaan, että Murto on vielä toiveikas olympialaisten suhteen. Maanantaina Suomen olympiakomitea julkaisi myös lopullisen Tokioon lähtevän joukkueen, jossa Murto on mukana. Murto muistuttaa, että tämä on jo kolmas kerta, kun hän lähtee viiden renkaan kisoihin edustamaan Suomea. Se on jo itsessään kova saavutus, sillä Murto on vasta 26-vuotias. Tokion olympialaisissa Murto oli viides tuloksella 450. Ensimmäinen olympiaedustus päättyi karsintaan tuloksella 430 vuonna 2016.