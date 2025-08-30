Reetta Hurske ulos MM-kisoista

Saara Keskitalo on valittu Suomen kolmanneksi edustajaksi yleisurheilun MM-kisojen naisten sadan metrin aitajuoksuun, tiedottaa Suomen urheiluliitto.
Keskitalo on juossut ennätyksensä 12,81 sekuntia tänä kesänä ja voittanut Universiadit ajalla 12,88.
Kokenut arvokisakävijä Reetta Hurske jäi ulos joukkueesta. Hän oli rankingissa aikuisten ulkorata-arvokisojen ensikertalaista Keskitaloa korkeammalla, mutta kauden paras tulos (12,92) on hitaampi. Hurske on kotiin jäävä varaurheilija.
MM-rajan 12,73 alittaneet Lotta Harala ja Nooralotta Neziri ovat Keskitalon suomalaiskollegat Tokiossa syyskuussa.
Samalla Urheiluliitto nimesi mukaan kisaryhmään pikajuoksija Mette Baasin, kävelijä Jerry Jokisen ja moukarinheittäjä Henri Liipolan. MM-ryhmässä on nyt mukana 28 urheilijaa.
Keränen ei osallistu MM-kisoihin
Suomen joukkueeseen oli aiemmin valittu keihäänheittäjä Toni Keränen, joka voitti elokuun alussa Kalevan kisoissa Suomen mestaruuden. Hänen tilalleen joukkueeseen nousee varaurheilija Eemil Porvari.