Keihäänheiton Suomen mestari ulos MM-kisoista – "Ei ole järkeä"

Suomen mestaruuden tällä kaudella Kalevan kisojen keihäänheitossa voittanutta Toni Kerästä ei tulla näkemään yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa. Keränen oli jo aiemmin valittu mukaan kisoihin, mutta nyt hänen tilalleen nousee varaurheilija Eemil Porvari.

Keränen haki Suomen mestaruuden elokuun alussa tuloksella 81,33. Eroa toiseksi tulleeseen Porvariin oli 32 senttiä. Nyt keihäänheittäjä saattaa joutua leikkauttamaan samaa kohtaa heittokädestään jo neljättä kertaa.

– Kävin Ruotsi-ottelun jälkeen kuvissa ja kyynärpäästä löytyi laajempi vaurio mitä odotettiin. Jään sen myötä MM-kisoista pois ja keskityn kuntouttamaan kättä, Keränen kertoo.

– Kädellä pystyisi heittämään, mutta siinä ei ole järkeä, kun MM-kisoihin on laittaa tilalle terve mies.

On Porvari Kerästä terveempi, vaikka hänelläkin on ollut vaivoja. Olkapäästä kuului kuitenkin iloisia uutisia.

– Kävin kuvissa ja olkapää tutkittiin. Kipeä se meinaisi olla, mutta onneksi siellä ei ole mitään rikki, vain pientä tulehdusta, jonka ei pitäisi olla vaarallista. Se oli huojentava tieto, Porvari avaa.