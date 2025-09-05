Karmea pettymys: Seiväshyppymestari ulos MM-kisoista – "Urheilu voi olla julmaa"

Seiväshypyn olympiavoittaja ja maailmanmestari Nina Kennedy on vetäytynyt Tokion MM-kisoista jalkavamman takia.

Kennedy, 28, ilmoitti raskaasta takaiskusta sosiaalisessa mediassa perjantaina. Hän kävi leikkauksessa viime huhtikuussa, eikä ole hyppykunnossa uusimman takaiskun jäljiltä.

– Venäytin lihaksen jalassani MM-kisoihin valmistavassa harjoituksessa (lihas ei ole lähellä leikkauskohtaa, mikä on voitto). Ilmoitan pettymyksekseni, että joudun vetäytymään MM-kisoista, Kennedy kirjoitti.

– Voin rehellisesti sanoa, että tein kaikkeni palatakseni, ja se itsessään on jo menestys. Urheilu voi olla julmaa, mutta loukkaantumiset ovat osa matkaa.

Kennedystä tuli viime kesänä Pariisissa ensimmäinen kenttälajissa olympiakultaa voittanut australialaisnainen. Hän ei ole kilpaillut vuoteen, mutta totesi viime viikolla, että hän aikoo puolustaa maailmanmestaruuttaan Tokiossa.

Kennedy voitti sekä olympia- että MM-kullan (vuonna 2023) tuloksella 490. Hänen ennätyksensä on 491. Hän on ollut yksi suomalaistähti Wilma Murron päävastustajista.

Tokiossa Suomen naisten seivästrion muodostavat Murto, Elina Lampela ja Saga Andersson.