Wilma Murto hurjana olympiakulisseissa – seivästähti vastasi suomalaisen uhoon

– Voin sanoa rehellisesti, että luulen hänellä olevan rahkeita siihen. Mielestäni täällä on monia, jotka pystyvät siihen, McCartney vastasi viitaten arvokisavoittoon.

Pariisin mitalikolmikko on hyvässä iässä Tokiota ajatellen. Kultamitalisti Nina Kennedy on 27-vuotias, Katie Moon 33 ja pronssinainen Alysha Newman 30. Muista kovista esimerkiksi Angelica Moser on Murron tavoin 26-vuotias, McCartney 27.