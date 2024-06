Wilma Murto majoittaa uusiseelantilaisurheilijaa, joka on saanut häkeltyä Suomessa – "Uskomatonta"

Hän oli hypännyt edellisessä kisassaan Saksan Gräfelfingissä kesäkuun alussa kauden toistaiseksi parhaansa, 460. Naisen ennätys on 471 viime vuodelta.

– Seiväshyppy on niin tekninen ja turhauttava urheilulaji. Siksi rakastamme sitä, mutta siksi myös vihaamme sitä.

"Rakastan olla täällä"

McTaggartia ilahduttaa, että hän saa hypätä pian Suomessa myös uudestaan. Hän on osallistumassa tällä viikolla seuraavaksi Kuortane Gamesiin juhannuslauantaina.

– Wilma on yksi parhaista ystävistäni ja hän motivoi minua paljon. Tullessani takaisin tänne hän saa minut tuntemaan oloni kotoisassa ympäristössä tervetulleeksi sen sijaan, että menisin hotelliin.

– Täällä on todella rauhallista. Ihmiset ovat upeita. Järvet, saunat…

– Meillä Uudessa-Seelannissa on viisi miljoonaa asukasta ja täällä hiukan sitä enemmän. Mutta miten monet ihmiset tulevat tällaiseen kilpailuun – uskomatonta. Kannustuksen tuntee, McTaggart suitsutti häkeltyneeseen tapaan.

"Kyse on Wilmasta"

Murto ei tällä kertaa ollut harmillisesti Paavo Nurmi Gamesissa kilpailemassa, vaan seurasi tapahtumia katsomosta. Viime viikolla kerrottiin, että Murron oikeassa jalassa on todettu pieni jänteen repeämä, ja Pariisin olympialaisiin elokuun taitteeseen yhtä tähtäävä tähti joutui kilpailutauolle.

– Olin todella pahoillani hänen puolestaan. Hän on tehnyt niin paljon työtä ja antanut kaikkensa. Hän on kuitenkin todella sitkeä urheilija, McTaggart sanoi ja jatkoi:

– Tiedän, että hän pystyy palaamaan vahvempana, ja kaikella on tarkoituksensa. Ajankohta ei ole valitettavasti paras, mutta voin hyvin nähdä hänen palaavan kohti Pariisia.

Murron vuoteen on mahtunut takapakkeja, sillä hän keskeytti MM-hallifinaalin maaliskuun alussa ja kertoi myöhemmin, että akillesjänteestä on löydetty pieni repeämä. Ulkokauteen valmistautuessa oli kuntoutettava vammaa.

– Kyse on Wilmasta. Hän on aina iloinen. Hän pystyy aina näkemään kaikessa hyvää ja ottamaan kaiken vastaan. Hän on yksi sitkeimmistä ihmisistä, joita olen koskaan tavannut. Hän voi hyvin kaikesta tapahtuneesta huolimatta.