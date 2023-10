Vuokralääkäri Kallelta jyrkkää arvostelua julkiselle terveydenhuollolle: "Suomessa ei ole lääkäripulaa"

Lokakuussa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johtaja Timo Aronkytö totesi MTV Uutisille, että vuokralääkäriongelma poistuisi kieltämällä vuokralääkärit.

Vuokralääkärinä työskentelevä Kalle on eri mieltä. Kalle ei esiinny artikkelissa oikealla nimellään aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.

– Pitäisi ennemmin miettiä juurisyitä siihen, miksi tilanne on mikä on. Julkisella puolellakin pitäisi katsoa peiliin tässä asiassa, hän sanoo.

Nykytilanteeseen on Kallen mukaan johtanut se, että julkisen terveydenhuollon puolella on vanhahtava johtamiskulttuuri.

– On esimiehen esimiehen esimiestä ja sitten vielä esimies, joka saattaa pitää käsissään avaimia joihinkin olennaisiin päätöksiin. Vanhanaikaista hierarkkista johtamista. Asioiden kehittäminen ja toimintatapojen muuttaminen on lähes mahdotonta. Se on yksi syy, miksi lopetin työt terveyskeskuslääkärinä julkisella puolella, Kalle sanoo.

– Jos haluaa tehdä muutos- tai parannusehdotuksen johonkin, se on liki mahdotonta. Se ihminen, jolta pitäisi saada leima tai allekirjoitus päätökseen, on jossain ihan muualla kuin siellä terveyskeskuksessa, jossa lääkäri itse työskentelee. Byrokratian määrä on valtava.

2:11 Katso video: Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kuvaa vuokralääkärien jopa yli 10 000 euron kuukausipalkkoja poskettomiksi.

Kalle nostaa esiin myös melko kovan muutosvastarinnan.

– Julkisella puolella on töissä melko paljon niin sanottuja vanhan liiton lääkäreitä, jotka haluavat pitää asiat niin kuin ne ovat ennenkin olleet. Asiat halutaan tehdä samalla tavalla kuin 1960-, 1970-, 1980- tai 1990-luvulla, hän kuvailee.

– Se aiheuttaa kitkaa. Jos yritetään tuoda niin sanotusti kentälle jotain uutta, se halutaan lähtökohtaisesti estää tai kieltää. Vanhoja toimintatapoja yritetään pitää vahvasti yllä.

"Kuka ne lääkärin työt sitten tekee?"

Jos Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johtaja Aronkydön ratkaisumallin mukaan vuokralääkärit kiellettäisiin, herää vuokralääkäri Kallen mukaan kysymys, että kuka ne lääkärin työt tekee.

– Harvaan asuttujen alueiden ongelma tällä hetkellä esimerkiksi Itä-Suomessa on se, että siellä on julkisella puolella käytössä 40 prosenttia vuokratyövoimaa. Jos se vuokratyövoima kiellettäisiin, ei se johtaisi siihen, että julkiselle puolelle yhtäkkiä hakeutuisi lääkäreitä töihin. Pitäisi miettiä syitä siihen, Kalle pohtii.

– Julkisella puolella lääkäreiden palkkaus ei ole onnistunut sillä tavalla, että voitaisiin käyttää markkinaehtojen mukaista palkkausta. Kun on alue, jossa on lääkäripulaa, ei ole ollut mahdollista nostaa julkisen puolen lääkärien palkkoja. Tämä on johtanut tähän koko tilanteeseen, jossa on kannattavampaa ottaa muutamia lääkäreitä jonkun firman kautta tekemään töitä kovalla liksalla.

Tätä pitäisi Kallen mukaan miettiä: onko julkisen terveydenhuollon puolella kestävällä pohjalla, että virkalääkäreiden palkkoja ei voida määrittää markkinalakien mukaan. Myös toista olennaista asiaa pitäisi hänen mukaansa miettiä.

– Mikä on ratkaisu lääkäripulaan? Se on tosi iso kysymys. Ensinnäkin pitäisi miettiä, että onko meillä lääkäripulaa. Minä väitän, että meillä ei kansallisella tasolla sitä oikeasti ole. Suomessa on alueita sekä erikoisaloja, joissa on liian vähän lääkäreitä, mutta jos katsoo niin sanotusti isoa kuvaa, en todellakaan usko, että on pulaa lääkäreistä, Kalle paaluttaa.

Katso video: Vuokralääkärisoppa hämmentää – mikä on vaikutus potilaisiin?

10:29

Vuokralääkärin mukaan merkittävä osa suomalaisista lääkäreistä tekee turhia asioita.

– Lääkärin työajasta menee koko ajan enemmän ja enemmän aikaa esimerkiksi kirjaamiseen, siihen, että tehdään mahdollisimman kattavia lausuntoja raastupaan joutumisen välttämiseksi jonkun tehdessä valituksen. Julkisella puolella terveyskeskuksessa työskennellessäni työajasta kolmasosa meni lausuntojen tekemiseen, erilaisten sosiaalietuuksien hakemista varten tehtävien lausuntojen, Kalle listaa.

– Nämä eivät kuulu asioihin, jotka ovat lääkärin ydinosaamisaluetta. Lääkärin työaika pitäisi vapauttaa olennaiseen, eli potilaan hoitoon ja kohtaamiseen, diagnosoitiin ja hoidon suunnitteluun.

"Julkisella puolellakin pitäisi harkita tulospalkkausta"

Kalle lähtisi purkamaan julkisen puolen lääkäripulaa radikaaleilla rakennemuutoksilla ja yksityisen terveydenhuollon toimintamallien käyttöön ottamisella.

– Kirjaamis- ja lausuntotyötä pitäisi vähentää hoitohenkilöstöltä. Kaikki mahdollinen aika pitäisi vapauttaa potilaan hoidon suunnitteluun ja diagnosointiin. Meillä on myöskin valtava määrä lääkealan ammattilaisia, farmaseutteja ja proviisoreita. Antaisin heille enemmän vastuuta ja vapautta toimia esimerkiksi lääkkeiden saatavuushäiriöiden kohdalla.

Kalle myös vapauttaisi tietyt lääkeaineet, esimerkiksi erektiolääkkeet, silmätulehduksiin käytettävät antimikrobiset voiteet ja silmätipat sekä perusterveen naisen virtsatieinfektioon annettavat antibiootit, pois reseptipakon alta.

Pelkästään näiden reseptiasioiden kautta hänen arvionsa mukaan vapautettua satoja lääkärityövuosia Suomessa.

Kallen mielestä myös julkisessa terveydenhuollossa pitäisi harkita tulos- ja kannustinpalkkausta työntekijöille.

– Ei vain lääkäreille, vaan kaikelle hoitohenkilöstölle. Kyllähän ahkeruudesta ja työn tuloksesta pitäisi aina tulla palkkio. Sen pitäisi näkyä työstä saadussa korvauksessa. Nyt se ei julkisella puolella näy, hän toteaa.

– Kun puhutaan vuokralääkärien palkoista, ei puhuta koskaan siitä, mitä lääkäri on tehnyt esimerkiksi sen 20 000 euron kuukausipalkkansa eteen. Ei puhuta työpäivien pituudesta, missä töitä on tehty, millainen työmatka sinne on kuljettu ja monta potilasta hoidettu.

Tähän seikkaan Kalle toivoo kriittistä tarkastelua.

– Väitän, että keskimääräinen vuokralääkäri on tehokkaampi ja tuloksellisempi, ahkerampikin ehkä, kuin julkisen puolen tekijä. Ei aina, toki, mutta monesti näin on.

”Tarvitseeko hyvinvointialueiden todella keksiä pyörä uudelleen?”

Suomessa on 21 hyvinvointialuetta, jotka kamppailevat samojen ongelmien kanssa: ei ole rahaa oikein mihinkään, on yt-neuvotteluja ja niin edelleen.

– Tämä on kuitenkin aika pieni maa. Lontoossakin asuu enemmän ihmisiä kuin koko Suomessa. Pitäisi miettiä kriittisestikin sitä, että tarvitseeko 21 hyvinvointialueen todella miettiä omia järjestelmiään ja keksiä pyörää uudelleen, Kalle heittää.

– Vai pitäisikö tehdä valtakunnan tasolla yhteistyötä erityisesti digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä? Se olisi varmasti järkevää.

Katso video: Vuokralääkäreistä maksetaan jopa viisinkertaisia summia – Vantaan ja Keravan hyvinvointialue haluaa kieltää vuokratyön kokonaan.

2:24

Kalle on tyytyväinen työhönsä vuokralääkärinä.

– En vaihtaisi tilannetta mihinkään, mutta ei pidä sanoa koskaan ”ei koskaan”. Mediakeskustelun fokus on ollut vuokralääkäreissä ja vuokralääkäreiden saamissa kovissa korvauksissa, mutta toivoisin, että keskustaisiin siitä, miksi tilanne on se mikä se on, hän sanoo.