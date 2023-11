Kansanedustajalta radikaali ehdotus vuokralääkäriongelman kitkemiseksi: "Kyse on laillistetusta ryöstöstä"

Katso video: Vuokralääkärisoppa hämmentää – mikä on vaikutus potilaisiin?

"Lääkärikoulutusta lisättävä"

Yksi syy vuokralääkäreiden käyttöön on julkisen sektorin lääkäripula, joka on kaksinkertaistunut vuodesta 2015 lähtien.

MTV selvitti: Lääkäripula on lähes kaksinkertaistunut viime vuosina – "Lääkäreitä on koulutettu liian vähän", myöntää Lääkäriliitto

– Se ei ollut sillä tavalla esillä. Yliopistot eivät itse hakeneet lisäpaikkoja. Jotenkin keskustelu lääkärikoulutuksen lisäämisestä on ollut vähän no go -aihe. Osin varmaan siitä syystä, että rahat ovat olleet vähissä, ja samalla rahalla on saatu muille aloille enemmän lisäaloituspaikkoja, Honkonen sanoo.