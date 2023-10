Hallitus leikkaa sote-palveluista, vaikka ikääntyvien määrä Suomessa paisuu – "Törkeää"

Sote-alan kriisi sen kuin syvenee. Viime aikoina julkiseen keskusteluun on noussut vuokralääkärien ongelmallisuus. Kuinka kansanedustajat ratkaisivat sosiaali- ja terveysalan kriisin?

– Lähipalvelut pitää pystyä turvaamaan, ja nyt hallitus on leikkaamassa sote-palveluista. Se on kaikkein suurin säästökohde, ja se on törkeää, Kemppi toteaa.