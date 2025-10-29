Tanssija ja näyttelijä Laura Allonen julkaisi itsestään alastonkuvan ja muistutti samalla tärkeästä asiasta.
Tanssija ja näyttelijä Laura Allonen julkaisi itsestään rohkean kuvan herättääkseen keskustelua tärkeän aiheen ympärille. Hän kirjoittaa Instagram-julkaisussaan, että 26. lokakuuta vietettiin Intersukupuolisten päivää.
Päivä on hänelle erityisen tärkeä, sillä hän sai itse tietää 15-vuotiaana olevansa intersukupuolinen. Intersukupuolisuus voi ilmetä monella eri tavalla. Allosen kohdalla se tarkoittaa sitä, että hänellä on miehelle tyypilliset kromosomit XY naistyypillisten XX-kromosomien sijaan.
Unicefille vuonna 2024 antamassaan haastattelussa Allonen kertoi, että häntä oli tutkittu pitkään Lastenklinikalla pituuskasvun hidastumisen ja murrosiän merkkien puuttumisen vuoksi.
– Minua hämmensi ja hävetti se, että minulla olikin miehen kromosomit. Olin kokenut itseni siihen asti tyttönä. Oli olo, että mikä minä olen, kun minulla on erilaiset kromosomit kuin muilla, hän kertoo Unicefille.
Lääkäri nimesi tilan Swyerin syndroomaksi. Siinä keho on ulkoisesti naiselle tyypillinen, mutta munasarjat puuttuvat eikä keho tuota naishormoni estrogeeniä.