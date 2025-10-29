



Laura Allonen julkaisi itsestään alastonkuvan: "Tässä on intersukupuolinen keho" Julkaistu 29.10.2025 18:02 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Tanssija ja näyttelijä Laura Allonen julkaisi itsestään alastonkuvan ja muistutti samalla tärkeästä asiasta. Tanssija ja näyttelijä Laura Allonen julkaisi itsestään rohkean kuvan herättääkseen keskustelua tärkeän aiheen ympärille. Hän kirjoittaa Instagram-julkaisussaan, että 26. lokakuuta vietettiin Intersukupuolisten päivää. Päivä on hänelle erityisen tärkeä, sillä hän sai itse tietää 15-vuotiaana olevansa intersukupuolinen. Intersukupuolisuus voi ilmetä monella eri tavalla. Allosen kohdalla se tarkoittaa sitä, että hänellä on miehelle tyypilliset kromosomit XY naistyypillisten XX-kromosomien sijaan. Unicefille vuonna 2024 antamassaan haastattelussa Allonen kertoi, että häntä oli tutkittu pitkään Lastenklinikalla pituuskasvun hidastumisen ja murrosiän merkkien puuttumisen vuoksi. – Minua hämmensi ja hävetti se, että minulla olikin miehen kromosomit. Olin kokenut itseni siihen asti tyttönä. Oli olo, että mikä minä olen, kun minulla on erilaiset kromosomit kuin muilla, hän kertoo Unicefille. Lääkäri nimesi tilan Swyerin syndroomaksi. Siinä keho on ulkoisesti naiselle tyypillinen, mutta munasarjat puuttuvat eikä keho tuota naishormoni estrogeeniä.





Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hän ei voi saada biologisesti omia lapsia, koska munasarjat eivät ole kehittyneet. Hän joutuu myös käyttämään estrogeenikorvaushoitoa.

– Tässä on yksi intersukupuolinen keho. Se on minun keho. Minä saan päättää, mitä sillä teen. Valitettavasti monet lapset ei saa. Jokaisella tulisi olla oikeus päättää omasta kehostaan ja sukupuolestaan, Allonen kirjoittaa.

– Onneksi Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltiota ovat yksimielisesti hyväksyneet ministerikomitean suosituksen intersukupuolisten henkilöiden tasa-arvoisista oikeuksista 7.10.2025. Se on iso askel eteenpäin! Toivon, että myös Suomi ottaa nämä suositukset tosissaan ja jokaisella intersukupuolisella lapsella olisi oikeus omaan kehoon.



Hän haluaa vielä muistuttaa tärkeästä asiasta.

– Ja vielä niille, jotka ajattelee, että intersukupuolisuus on vaan hörhöjen keksimää huuhaata ja, että sukupuolia on kaksi, niin uskokaapa ihan rauhassa. Onneksi iso osa ihmisistä ymmärtää sukupuolen moninaisuutta, Allonen päättää kirjoituksensa.

Laura Allonen on muun muassa nähty vuonna 2022 Salatuissa elämissä Aino Kaukovaaran roolissa.