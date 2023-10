Kalle tienaa vuokralääkärinä jopa 15 000 euroa kuukaudessa: "Olen palkkani ansainnut"

Lääkärit siirtyvät jatkuvasti enemmän julkiselta puolelta yksityiselle puolelle tekemään töitä niin sanottuina vuokralääkäreinä.

MTV Uutisten lokakuun alussa hyvinvointialueille tekemästä kyselystä selvisi, että erot vuokralääkäreiden käyttömäärissä ovat peräti moninkertaiset eri sote-alueiden välillä ja kohtuuttomat kustannukset huolettavat.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoi syyskuun lopulla MTV:n Uutisextran haastattelussa hallituksen ryhtyneen selvittämään keinoja, joilla voitaisiin puuttua vuokralääkäreiden ylisuuriksi kuvailtuihin palkkoihin.

– En ensimmäisenä keinona nostaisi rajoittavaa lainsäädäntöä ihan siinä mielessä, että kuitenkin syy, jonka takia joudutaan vuokratyöhön tarttumaan, on se, että palveluita ei aina vaan saada turvattua ilman sitä, Ikonen totesi.

Mahdollisia keinoja asiaan tarttumiseksi voisivat Ikosen mukaan olla esimerkiksi koulutus ja hyvien työnantajakäytäntöjen levittäminen.

"Pystyn auttamaan tehokkaammin"

Vuokralääkärinä työskentelevä Kalle kertoo MTV:lle työskennelleensä lääkäriuransa ensimmäiset vuodet julkisella puolella terveyskeskuslääkärinä. Haastateltava ei esiinny artikkelissa oikealla nimellä aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.

– Tein aluksi monialaisesti terveyskeskuslääkärin töitä. Noin kaksi vuotta sitten vaihdoin vuokralääkäriksi, Kalle kertoo.

– Nykyään teen noin 30 tuntia viikossa töitä yrityksen kautta ammatinharjoittajalääkärinä. Lisäksi teen noin 15 tuntia viikossa toiselle yritykselle mielenterveysalan ammattilaisten työtä helpottavan tietokonesovelluksen kehitystyötä.

Kalle päätyi vuokralääkäriksi noin kaksi vuotta sitten. Miksi?

– Koen, että pystyn vuokralääkärinä auttamaan tehokkaammin ja nopeammin suurempaa määrää potilaita kuin mihin julkisella puolella pystyisin. Minulla on keinot ja kannustimet siihen verrattuna julkisen puolen työhön. Siellä on ihan sama monta potilasta hoitaa, palkka pysyy samana. Eikä se palkka ole kovin kummoinen, hän sanoo.

Vuokralääkäriksi päätymisessä vaikuttivat palkkataso ja työn vapaus.

– Vuokralääkärinä minulla on mahdollisuus tehdä töitä etänä ja entistä enemmän tilaa itselle merkityksellisille asioille, perhe-elämälle sekä digitaalisten ratkaisujen kehittämiselle.

Veroja 7 000 euroa kuukaudessa

Vuokralääkärinä Kallen tulot vaihtelevat kuukausittain. Hän kertoo maksavansa veroja noin 6 000–7 000 euroa kuukaudessa.

– Käteen jää 7 000–8 000 euroa kuukaudessa. Nykyisessä julkisessa keskustelussa minua häiritsee muutama asia. Toinen on se, että puhutaan vuokralääkärien palkoista, mutta ei välttämättä puhuta ollenkaan siitä, mitä sen palkan eteen on tehty eli mikä työn tulos on ollut, Kalle päivittelee.

– Omalla kohdallani hoidan noin kolminkertaisen määrän potilaita kolminkertaisella tehokkuudella tällä hetkellä verrattuna julkiseen puoleen. Katson, että olen ansainnut palkkani.

Katso video: Vuokralääkärisoppa hämmentää: Mikä on vaikutus potilaisiin?

10:29

Toinen Kallea häiritsevä seikka on progressiivinen verotus.

– Siitähän ei kukaan puhu mitään, vaan puhutaan bruttopalkoista. Se, että palkka on bruttona kolminkertainen verrattuna johonkin, ei tarkoita ollenkaan sitä, että se olisi sitä nettona, hän toteaa.

Vuokralääkärinä työskentelyssä on Kallen mukaan parasta se, että työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän yhdistäminen onnistuu julkisessa terveydenhuollossa työskentelyä paremmin.

– Se taas suojaa minua uupumiselta. Se takaa myös sen, että aika, jonka käytän töissä, on oikeasti tehokasta aikaa. Eli arvostan omaa psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja sitä, että niistä huolehtimiseen jää enemmän aikaa, samoin kuin perheen kanssa olemiseen.

– Yksi asia, josta on käyty julkista keskusteluakin, on julkisen terveydenhuollon hallintohimmeli. Sehän on kakkua kakun päälle. Vuokralääkärihommissa on hyvää se, että tavoitan toimeksiantajan ja päättävän ihmisen oikeastaan saman tien, vuorokauden ympäri, ja saan kysymykseen vastauksen heti. Samaa ei julkisella puolella aina tapahdu, Kalle toteaa.

"Työpäivän jälkeen on väsynyt"

Vuokralääkärin työssä on vuokralääkärin mukaan myös huonoja puolia.

– Työpäivän jälkeen on väsynyt, kun kaikkensa työlle antaa. Kun palkkausmalli on osittain sellainen, että saa korvauksen hoidettua potilasta kohti, totta kai sitä antaa kaikkensa, että saa työn laadun pidettyä yllä. Työajat ja työmatkat voivat välillä olla sellaisia, että ne eivät miellytä. Mutta näitä asioita pitää miettiä siltä kannalta, että mitä haluaa tehdä, Kalle sanoo.

Katso video: Hallitus selvittää keinoja puuttua ylisuuriin palkkoihin

9:56

Kallen mukaan se, että samasta työstä maksetaan eri palkkaa, on epäkohta vuokralääkäri-ilmiössä.