Hyvinvointialueet saaneet hinnoiltaan jopa kymmenkertaisia tarjouksia vuokralääkäreistä – kisälli tienaa 3–4 kertaa enemmän kuin mestari

Pohjois-Karjalasta kerrotaan, että aikaisempina vuosina lääkäripalvelujen ostaminen on ollut keskimäärin 2–3 kertaa kalliimpaa kuin omana toimintana.

– Viime aikoina tämä on ollut selkeässä kasvussa ja esimerkiksi 10-kertaisia tarjouksia on tullut. Sopimuksia on jouduttu tekemään jopa 5-kertaisilla taksoilla omaan toimintaan verrattuna, toteaa Siunsoten talousjohtaja Ismo Rouvinen.