Sote-asiantuntija kieltäisi vuokralääkärien käytön kokonaan – vuokralääkärin hinta voi olla jopa viisinkertainen

Jopa viisinkertaiset kustannukset

Esimerkiksi Pohjois-Karjalasta kerrotaan, että vuokralääkäristä on saatettu maksaa viisinkertaista hintaa omaan tuotantoon verrattuna. Tämä tarkoittaa käytännössä, että lääkärin vuosikustannus nousee 100 000 eurosta puoleen miljoonaan.

Keski-Pohjanmaan johdosta kerrotaan, että vuokratyövoiman kohtuuton hintataso on osoittautumassa hyvinvointialueiden talouden kriittiseksi tekijäksi. Etelä-Karjalasta todetaan, että markkinan maksimointi vaarantaa toimivat julkiset palvelut.

Ongelma poistuu kieltämällä vuokralääkärit

– Pakka on jossain määrin hajonnut, on aika saada pakka takaisin kokoon ja saada tätä järjestelmää toimimaan. Ei ole järkevää, että me vuokraamme työvoimaa.