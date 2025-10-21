Islannissa on tehty historiaa. Maasta on ensimmäistä kertaa löytynyt hyttysiä. Asiasta uutisoi brittilehti The Guardian.
Islantilainen hyönteisharrastaja Björn Hjaltason teki 16. lokakuuta ainutlaatuisen löydön. Miehen viinipullosta ja narusta rakentamaan hyönteisansaan oli langennut ”erikoinen kärpänen”.
Harrastaja käyttää rakentamaansa ansaa hyönteisten pyydystämiseen ja tutkimiseen.
– Minulle heräsi heti epäilys, mistä oli kysymys. Otin hyönteisen nopeasti talteen, se oli naaras, harrastaja kertaa löytöhetkeä.
Hän sai saaliikseen kaksi muutakin ”kärpästä” ja lähetti ne luonnontieteelliseen instituuttiin tunnistettaviksi.
Täysosuma
Instituutin tutkija Matthías Alfreðsson vahvistaa, että ansaan oli todellakin tarttunut hyttysiä.
Tarkalleen kyse oli Culiseta annulata -hyttysistä. Saaliina oli kaksi naarasta ja yksi uros.