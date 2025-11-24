New Yorkin miljoonakaupungissa asuu kalkkuna, joka on sulattanut paikallisten sydämet. Lintu on kuitenkin kovin yksinäinen.

New Yorkin keskustaan Manhattanille ilmaantui viime keväänä siivekäs, jonka kaltaisia moni on tottunut näkemään elävänä vain aitauksissa tai navetoissa, jos sielläkään: kalkkuna.

Kauniiksi luonnehdittu, "hohtavahöyheninen" lintu lensi keskustaan läheiseltä Roosevelt Islandilta ja on sen jälkeen elänyt vilkkaassa kaupunkipuistossa yksin kaukana sadoista lajitovereistaan, kertovat muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN ja The New York Times -lehti.

Astoriaksi nimetty kanalintu on terve ja sopeutunut kaupunkiin, mutta sen mahdollisuudet löytää kumppani ovat asiantuntijoiden mukaan heikot.

Puolisoa sille ei haluta järjestää, koska puisto ei ole turvallinen paikka kalkkunanpoikasille. Siksi kalkkuna jäänee lopun iäkseen sinkuksi.

Battery-puistoon kotiutunut villikalkkuna on kuitenkin valloittanut paikallisten lintuharrastajien ja turistien sydämet.

Se saa päivittäin huomiota ja hoivaa. Vapaaehtoiset ruokkivat sitä muun muassa pähkinöillä ja mustikoilla ja suojelevat esimerkiksi koirilta.