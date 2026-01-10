Poronhoito on suurissa vaikeuksissa petovahinkojen vuoksi.

Suden kiintiömetsästys on loppusuoralla, kun sadan suden kiintiöstä on käytetty lyhyessä ajassa jo neljä viidesosaa.

Samaan aikaan susia pyydetään poikkeusluvilla poronhoitoalueella, jossa suurpedot tappavat tuhansia poroja joka vuosi.

Esimerkiksi Kuusamossa petovahingot ovat isoja. Susikanta on vahvistunut itärajan takaa.

– Jälki on karmeaa. Meilläkin kesän alussa meni keskimäärin 14,5 poroa vuorokaudessa susien suihin, kertoo poroisäntä Juha Kujala Oivangin paliskunnasta.

Paliskuntain yhdistys arvioi, että viime vuonna petojen jäljiltä löydettiin yli 6000 raatoa. On arvioitu, että vain joka viides tapettu poro löydetään. Elinkeinon hävikki on siis valtava.

– Ahma on talvella paha, mutta susi on ympäri vuoden. Sudelle poron tappaminen on lasten leikkiä ja siksi ne tekevät sitä, Kujala kertoo.

Poronhoitoalueelle myönnetään vahinkoperusteisia poikkeuslupia susien metsästykseen. Vajaassa kymmenessä vuodessa saalis on moninkertaistunut ja viime vuosina se on ollut noin viisikymmentä sutta. Paliskunnissa poikkeuslupajahtia pidetään tympeänä työnä.

– Meistä poronhoitajista on tullut tietyllä alueella pedon pyytäjiä ja se ei ole ollenkaan sitä, mitä me haluamme. Me haluamme olla poroelinkeinon harjoittajia, toteaa Kujala.

Kiintiömetsästys edennyt ripeästi

Etelämpänä meneillään oleva suden kiintiömetsästys helpottaa myös porojen tilannetta.

– Kyllähän se vaikuttaa, että mitä lähempänä poronhoitoaluetta näitä susia saadaan pyydettyä, niin se vähentää (susien) tuloa eteläiselle poronhoitoalueelle.

Kiintiömetsästys on edennyt ripeästi ja sadan suden kiintiö täyttynee lähiviikkoina.

Kärjistyneessä tilanteessa metsästäjiä on uhkailtu ja poliisi tutkii nyt asiaa.

– Kyllä meidän pitää olla hyvin viilipyttymäisiä tässä metsästyksessä, että emme provosoidu mitenkään mahdollisista yhteentörmäyksistä, kommentoi Tohmajärvi-Kiteen metsästyksenjohtaja Mika Piiroinen.

Laillisen metsästyksen häirintä on rikos.

