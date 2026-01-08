Animalia palkitsee kirjailijakaksikon.

Eläinoikeusjärjestö Animalia kertoo tiedotteessaan myöntävänsä eläinoikeuspalkinto Pro Animalian kirjailija-kuvittajille Aino Havukaiselle ja Sami Toivoselle.

Kirjailijat saavat palkinnon eläinten oikeuksia edistävästä kulttuuriteosta. Havukaisen ja Toivosen Veera- ja Tatu ja Patu -kirjojen uusista painoksista on poistettu viittauksia lihaan ja maitotuotteisiin viime vuoden alusta alkaen. Kirjailijat tiedottivat aikeistaan loppuvuodesta 2024.

Suurimmat muutokset on tehty Tatu ja Patu, syömään! -kirjaan, josta tehtiin uusi painos viime vuonna. Veeran keittiöpuuhat -kirjaan on myös tehty isoja muutoksia. Kirjan uusi painos ilmestyy tänä vuonna.

Tulevissa kirjoissa kaikki ruoka on kasvipohjaista.

"Ei vaatinut kuin maalaisjärkeä"

Päätöksen taustalla oli kirjailijoiden oman arvomaailman muutos sekä halu olla tukematta eläinperäisen ruoan tehotuotantoa.

– Eläinperäisen ruoan epäeettisyyden myöntäminen ei vaatinut mitään muuta kuin maalaisjärkeä ja peiliin katsomista, kirjailija ja kuvittaja Sami Toivonen toteaa tiedotteessa.

Animalia pitää ratkaisua merkittävänä ja ajankohtaisena kulttuuritekona.

– Sillä on merkitystä, mitä ja miten me lasten- ja nuortenkirjailijat asioista kerromme, sanoo puolestaan kirjailija ja kuvittaja Aino Havukainen tiedotteessa.

7:14 Lastenkirjailijat vähentävät teoksistaan jälkikäteen lihatuotteita. Viiden jälkeen -ohjelmassa kysyttiin joulukuussa 2024 kirjallisuudentutkija Sanna Nyqvistiltä, onko tällainen toiminta jälkisensuuria vai jälkieditointia.

