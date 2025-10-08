Entinen elinkeinoministeri, kansanedustaja Wille Rydman (ps.) sanoo, että pian kuultaneen myönteisiä uutisia jäänmurtajakaupasta Yhdysvaltojen kanssa.

Rydman kertoo asiasta X-tilillään.

Rydmanin pitkä kirjoitus käsittelee Suomen jäänmurtajayhteistyötä Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa. Maat allekirjoittivat viime vuoden lopulla yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä.

– Yhteistyö on tuonut jo yhden jäänmurtajatilauksen Kanadasta Helsingin telakalle. Rakennustyöt on jo aloitettu.

Rydmanin mukaan jäänmurtajien tilaaminen Suomesta on sekä Kanadalle että Yhdysvalloille sikäli poliittisesti hankalaa, että molemmissa maissa suosittaisiin mieluummin kotimaista osaamista. Rydmanin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on pystyttävä selittämään, että "jäänmurtajien tilaaminen Suomesta tuo työtä myös Yhdysvaltoihin".

– Siksi diilin osaksi on vaadittu investointeja myös amerikkalaisille telakoille. Tähän telakkayhtiömme ovat viisaasti tarttuneet. Amerikkalaisen yleisön myötämielisyys jäänmurtajatilauksille lisääntyy, kun sille voi sanoa, että tässä samalla opitaan suomalaisilta jäänmurtajien rakentamista ja sitten voimme rakentaa niitä myös itse Yhdysvalloissa.

Rydmanin mukaan tämä ei kuitenkaan tiedä lopun alkua suomalaiselle meriteollisuudelle, sillä sen laatua ja kustannuskilpailukykyä ei ole mahdollista siirtää Suomesta.

– Se ei ole onnistunut Helsingin telakan aiemmilta norjalaisilta, korealaisilta tai venäläisiltä omistajilta eikä Turun telakan nykyisiltä saksalaisilta omistajilta. Miksikö ei? Koska meriteollisuutemme on todella paljon enemmän kuin pelkät telakat. Suomessa valmistettujen laivojen arvonlisästä 80 prosenttia syntyy telakoiden ulkopuolella meriteollisuutemme alihankintaketjuissa. Suomalaisen meriteollisuuden ainutkertainen ekosysteemi ei ole kopioitavissa eikä siirrettävissä.

Presidentti Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) huomisella vierailulla Washingtonissa on STT:n tietojen mukaan tarkoitus keskustella muun muassa jäänmurtajatilauksista, joita Suomi on havitellut Yhdysvalloista.