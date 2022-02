Voiko libido olla liian korkea? Näistä syistä hurjat seksihalut johtuvat

Libido eli seksuaalinen halu vaihtelee myös eri aikoina. Sekin on täysin normaalia. Myös lähtökohtaisesti kovin seksuaaliset henkilöt kokevat heilahtelua haluissaan, mutta yleensä he ovat "sillä tuulella" muita useammin.

1. Hormonit

Hormonien vuoksi kuukautiskierto voi vaikuttaa naisen sukuviettiin. Kierron puolivaiheille osuvan ovulaation aikaan estrogeenitasot ovat korkealla, mikä saattaa lisätä haluja. Tässä kohden kiertoa nainen on hedelmällisimmillään, joten kiimaisuudelle on järkevä biologinen syy: seksivietin tarkoitus on saada ihminen hakemaan nautintoa ja lisääntymään.