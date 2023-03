Milloin Putinin Venäjä olisi voitu pysäyttää? Pietarilaisprofessori MTV:lle: Länsi oli liian sinisilmäinen 15 vuotta sitten – ensi vuonna Venäjällä ei tarvita vaalejakaan

Viimeisen vuoden ajan monen mielessä on pyörinyt yksi kysymys: olisiko Ukrainan sota voitu estää?

– Sodan alkamishetkellä niin analyytikot kuin tutkijatkin myös meillä Aleksanteri-instituutissa olivat siinä uskossa, että sota olisi voitu estää vielä ihan viime hetkellä ja viime minuutilla. Mutta nyt on käynyt selväksi, että sotaa ei olisi voitu välttää, sanoo Aleksanteri-instituutin professori Marianna Muravjeva.

Muravyevan mielestä se on erittäin surullista eikä niin olisi tietenkään pitänyt käydä, vaan meidän olisi pitänyt oppia historiastamme.

Nyt joka päivä sekä venäläisiä että ukrainalaisia kuolee sodassa eikä Venäjän presidentti välitä omasta kansastaan lainkaan, koska hänellä on ihan muita prioriteetteja.

– Ukrainalaisia on Venäjällä valtavasti, se on toiseksi suurin kansalaisuus Venäjällä heti venäläisten jälkeen. Venäläiset tappavat veljeskansaa. Vladimir Putin on pettänyt kansansa luottamuksen, Muravjeva sanoo.