Zelenskyi: Neuvottelut Trumpin ja Putinin kanssa eivät näytä olevan toteutumassa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan ei ole merkkejä siitä, että kolmenväliset neuvottelut olisivat toteutumassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Zelenskyi puhui tänään tiedotustilaisuudessa Brysselissä EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

– Tähän mennessä Venäjä ei ole antanut mitään merkkejä siitä, että kolmenvälistä huippukokousta tapahtuisi, ja jos Venäjä kieltäytyy, seuraa uusia pakotteita, Zelenskyi sanoi.

Von der Leyen puolestaan sanoi toivovansa, että Zelenskyin, Trumpin ja Putinin kolmenväliset neuvottelut toteutuisivat mahdollisimman pian.

Von der Leyen myös kiitti Trumpin ehdotusta tarjota Ukrainalle sotilasliitto Naton viidennen artiklan kaltaisia turvatakuita. Viidennellä artiklalla viitataan Naton kollektiiviseen puolustukseen, jos johonkin jäsenmaista hyökätään.

Von der Leyenin mukaan niin sanottu halukkaiden maiden koalitio, mukaan lukien Euroopan unioni, on valmis tekemään turvatakuissa oman osansa.

Komission puheenjohtaja sanoi myös, että Ukrainan on voitava säilyttää alueellinen koskemattomuutensa.

Zelenskyi saapui tänään Brysseliin, josta hän ja von der Leyen osallistuvat niin sanotun halukkaiden maiden koalition videokokoukseen. Myös presidentti Alexander Stubb osallistuu kokoukseen, jossa on määrä keskustella Ukrainan rauhanprosessista.

Trump: Suurta edistymistä Venäjän suhteen

Huomenna Zelenskyi tapaa Washingtonissa Trumpin. Mukaan vierailulle lähtee eurooppalaisia johtajia, muun muassa von der Leyen ja Stubb.

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff sanoi tänään yhdysvaltalaismedia CNN:lle, että hän on "toiveikas tuloksekkaasta tapaamisesta", jonka myötä rauhanprosessia voidaan viedä eteenpäin.

Witkoff kertoi myös, että Venäjä on tehnyt "joitain myönnytyksiä" viiden Ukrainan alueen suhteen. Alueilla Witkoff oletettavasti viittasi Donetskiin, Luhanskiin, Hersoniin, Zaporizhzhjaan ja Krimiin.

Witkoffin mukaan asiasta keskusteltiin Trumpin ja Putinin kokouksessa Alaskassa, missä presidentit keskustelivat Ukrainan sodasta.

Witkoffin mukaan Trump ja Putin sopivat myös vankoista turvatakuista Ukrainalle. Witkoff kuvaili turvatakuita käänteentekeviksi.

Samoihin aikoihin tänään Trump on kertonut omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa, että Venäjän suhteen on tapahtunut suurta edistymistä. Trump ei avannut julkaisussaan asiaa enempää, vaan kehotti "pysymään kuulolla".