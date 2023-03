Venäjän uusin huoli on väkivaltainen "hämähäkkijengi", joka aloittaa joukkotappeluita ympäri Venäjää – myös Kreml ärähti

PMC Redan on järjestänyt Venäjän suurkaupunkien ostoskeskuksissa joukkotappeluita.

Myös kansalliskaartia on ohjeistettu pitämään jengiläisiä silmällä.

Nuorisojengi on saanut nimensä japanilaisesta Hunter x Hunter -nimisestä manga- ja animaatiosarjasta. Jengiläisillä on yllään vaatteita, joissa on hämähäkkisymboli sekä numero neljä.