CNN: Tällaista turvatakuuta Ukrainalle nyt neuvotellaan

Witkoffin mukaan Ukrainalle neuvotellaan Naton 5. artiklan kaltaista turvatakuuta.

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat myös vankoista turvatakuista Ukrainalle Alaskan kokouksessa perjantaina.

Witkoff kuvailee turvatakuita käänteentekeviksi.

Witkoff on avannut tarkemmin CNN:n haastattelussa, millaisesta turvatakuusta on kyse.

Erityislähettilään mukaan kyse Naton 5. artiklan kaltaisesta sopimuksesta, jossa hyökkäys yhtä vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan. Tämä oli Witkoffin mukaan tapa kiertää Venäjän vaatimus siitä, ettei Ukraina koskaan liittyisi Natoon.

– Pääsimme sopuun siitä, että Yhdysvallat ja muut Euroopan maat voisivat käytännössä tarjota artikla 5:n kaltaista sopimusta turvatakuuksi.

Witkoffin mukaan Putin on sanonut, että Ukrainan Nato-jäsenyys on varoitusmerkki.

– Siksi keskustelimme siitä, että jos tämä kanta pysyy, ja jos ukrainalaiset voivat hyväksyä sen ja elää sen kanssa, niin siinä tapauksessa saimme myönnytyksen, että Yhdysvallat voisi tarjota 5. artiklan kaltaisen suojan.

Witkoffin mukaan tämä oli ensimmäinen kerta, kun venäläiset suostuivat siihen, että tällainen lauseke sisällytettäisiin rauhansopimukseen.