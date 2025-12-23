Joulupukki on ehtinyt ennen joulua muun muassa surffaamaan, pyöräilemään ja upottamaan joulukuusen järven pohjaan.
Joulu on joulupukille vuoden kiireisintä aikaa, kun hän valmistautuu jakamaan lahjoja ympäri maailmaa. Kiireestä huolimatta, joulupukki ei ole malttanut pysyä Korvatunturilla.
Joulupukki on muun muassa nähty sukeltamassa Floridassa, pyöräilemässä Italiassa, upottamassa joulukuusta järven pohjaan Kroatiassa sekä surffaamassa Joensuussa.
Katso videolta, missä kaikkialla joulupukki on ehtinyt viilettää menemään.
Korvatunturia pidetään perinteisesti joulupukin kotina
Tarina Korvatunturilla asuvasta joulupukista sai alkunsa vuonna 1927, kun Markus Rautio eli Markus-setä kertoi radiossa Lastentunti-ohjelmassa, että joulupukki asuu Korvatunturilla.
Korvatunturi on myös todella olemassa, mutta toisin kuin usein virheellisesti luullaan, se ei sijaitse Pohjoisen napapiirin kohdalla.
Tunturi sijaitsee Savukosken kunnassa Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeellä, eikä sinne pääse vierailemaan ilman rajavartioston lupaa.