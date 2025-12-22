Raha ei ole esteenä, kun ulkomaiset turistit tulevat Lappiin kokemaan talven ihmeitä.
Lapin joulumatkailun ihmisjoukoista erottuu selvästi yksi ryhmä: ulkomaalaiset lapsiperheet. Tyypillisesti liikkeellä ovat isä, äiti ja kaksi lasta, joille on lähdetty näyttämään talven ihmemaata.
Esimerkiksi Britanniasta, Saksasta, Yhdysvalloista ja Japanista matkustaa lapsiperheitä Suomen Lappiin tapaamaan joulupukkia, leikkimään lumessa ja katsomaan revontulia.
Moni matkalainen on ostanut paketin, johon sisältyy kaikki tarvittava: kelkkahaalari, kengät, majoitus, täysihoito, ohjelma ja kuljetukset.
Paketoidut elämykset
Saariselällä Northern Lights Villagessa neljän päivän pakettimatkalla ollut englantilaisperhe nautti elämyksistään täysin rinnoin.
– Aivan mahtavaa, sanoo perheen isä Steve Marks.
Samaa sanoo myös juuri viiden koiran vetämästä reestä noussut nelivuotias Ottilie.
– Hauskinta oli, kun koirat juoksivat lujaa!
– Olemme käyneet poroajelulla, husky-ajelulla ja leikkineet lumessa. Seuraavaksi menemme joulupukin luo, kertoo Marks.