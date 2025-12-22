



Ulkomaiset lapsiperheet etsivät Lapista talven ihmemaata – "Tämä on ollut joka pennin arvoista" 1:42 Esimerkiksi Britanniasta, Saksasta, Yhdysvalloista ja Japanista matkustaa lapsiperheitä Suomen Lappiin tapaamaan joulupukkia, leikkimään lumessa ja katsomaan revontulia. Julkaistu 20 minuuttia sitten Saara Rantanen saara.rantanen@mtv.fi Raha ei ole esteenä, kun ulkomaiset turistit tulevat Lappiin kokemaan talven ihmeitä. Lapin joulumatkailun ihmisjoukoista erottuu selvästi yksi ryhmä: ulkomaalaiset lapsiperheet. Tyypillisesti liikkeellä ovat isä, äiti ja kaksi lasta, joille on lähdetty näyttämään talven ihmemaata. Esimerkiksi Britanniasta, Saksasta, Yhdysvalloista ja Japanista matkustaa lapsiperheitä Suomen Lappiin tapaamaan joulupukkia, leikkimään lumessa ja katsomaan revontulia. Moni matkalainen on ostanut paketin, johon sisältyy kaikki tarvittava: kelkkahaalari, kengät, majoitus, täysihoito, ohjelma ja kuljetukset. Paketoidut elämykset Saariselällä Northern Lights Villagessa neljän päivän pakettimatkalla ollut englantilaisperhe nautti elämyksistään täysin rinnoin. – Aivan mahtavaa, sanoo perheen isä Steve Marks. Samaa sanoo myös juuri viiden koiran vetämästä reestä noussut nelivuotias Ottilie. – Hauskinta oli, kun koirat juoksivat lujaa! – Olemme käyneet poroajelulla, husky-ajelulla ja leikkineet lumessa. Seuraavaksi menemme joulupukin luo, kertoo Marks.





Satukirjan joulun rakentaminen lappilaiseen maisemaan, ja sen ylläpitäminen vaatii paljon henkilökuntaa, mikä näkyy matkan hintalapussa.

– Raha on rahaa, ja itse kukin käyttää sitä haluamallaan tavalla. Me haluamme tarjota lapsillemme elämyksiä, jotka he muistavat lopun ikänsä. Tämä on ollut joka pennin arvoista, sanoo Steve Marks.

Revontulet valttina

Northern Lights Villagen omistaja ja toimitusjohtaja Markku Inkilä kertoo matkailuyrityksensä alkaneen kameran takaa.

– Kuvasin revontulia, siitä kaikki alkoi. Ja vielä nytkin revontulet ovat tärkeä osa toimintaa, sanoo Inkilä.

Lomakohteen sijainti Saariselällä on erinomainen revontulia ajatellen. Saariselkä on vedenjakaja, ja se vaikuttaa myös säähän. Pilvisyys, sateet ja lämpötilat saattavat olla hyvinkin erilaisia Saariselän etelä- ja pohjoispuolella, siksi pieni kaistale selkeää taivasta revontulien katselua ajatellen on lähes aina kohtuullisen ajomatkan päässä.

– Sijaintimme ei ole sattumaa, myhäilee Inkilä.

Kiitosta esteettymyydestä

Koira-ajelun hulinasta tavoittamani Marksin perhe jatkaa kohti uusia lumileikkejä odotellessaan illan kohokohtaa eli joulupukin tapaamista. Perheen isä kääntyy vielä takaisin ja haluaa nostaa esiin yhden tärkeän seikan.

– Ehkä huomasitkin, että meillä on liikuntavammainen lapsi, ja me olemme hyvin iloisia siitä, miten esteettömiä kaikki elämykset ovat olleet. Se on merkinnyt meille todella paljon, kiittelee Steve Marks järjestelyjä ja toivoo, että huomioisin seikan jutussani.

Saara Rantanen MTV Uutiset