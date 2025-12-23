Joululahjapaketointipalvelun kysyntä on nyt korkea ainakin pääkaupunkiseudulla. Useissa kauppakeskuksissa hommaa hoitavat vapaaehtoiset.
Kauppakeskus Sellossa kävi kova kuhina eilen maanantaina iltapäivästä. Koripalloharrastajien ja partiolaisten pisteiltä kerrottiin, että ihmisiä on riittänyt pitkin päivää.
– Viimeiset päivät ennen joulua ovat kyllä kiireisimmät, kertoo Leppävaaran Korvenkävijöiden pestijohtaja Erika Vihervuori.
Kauppakeskus Sellon lisäksi paketointipalvelua tarjotaan myös esimerkiksi kauppakeskus Jumbossa sekä Triplassa. Kummastakin kauppakeskuksesta kerrotaan, että joka vuosi useat säätiöt haluavat päästä tarjoamaan kyseistä palvelua. Joka vuosi sille on myös kysyntää.
Valmiita maksamaan, vaikkei olisi tarve
Paketointipalvelun hinta ei ole päätä huimaava. Partiolaisten pisteellä hinta vaihtelee kahdesta eurosta viiteen euroon, koripalloharrastajien pisteellä taas palvelu on ilmaista.
Tästä huolimatta ihmiset ovat valmiita maksamaan pyydettyä enemmän. Saaduilla rahoilla tuetaan esimerkiksi urheilujoukkueen pelimatkaa.
– Ihmiset maksavat todella hyvin. Osalla on käteistä ja toiset maksavat qr-koodin avulla, kertoo Leppävaaran Pyrinnössä pelaavan koripalloharrastajan vanhempi Sorella Johansson.
– Olemme hyvin plussalla tästä. Useammat asiakkaat sanovat, että pyöristäkää hintaa ylöspäin, Vihervuori kertoo.
Taitteet oltava tiukassa
Erika Vihervuori vinkkaa, että paketoinnissa tärkeää on laittaa taitteet tiukasti ja napakasti kiinni. Teipillä voi myös helpottaa paketointiprosessia.
– On hyvä teipata se paperin reuna kiinni siihen pakettiin itseensä. Sitten paketin saa pyöritettyä tiukalle eikä ilmaa jää väliin.
13-vuotiaan koripalloharrastaja Otto Laineen vinkki painottuu enemmän oikeanlaiseen paketointiasenteeseen.
– Tekee kaikki taitokset huolella. On tarkka ja rauhallinen. Ei panikoi.